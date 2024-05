Volley Italia, al via la Volleyball Nations League: obiettivo qualificazione per le Olimpiadi Parigi 2024

ROMA - L’ edizione 2024 della Volleyball Nations League che sta per prendere il via (domani le azzurre saranno in campo ad Antalya contro la Polonia per l’esordio nella prima week della manifestazione) riveste quest’anno un valore decisamente superiore rispetto al passato. Il prestigioso torneo internazionale, che l’Italdonne ha vinto nel 2022, assegnerà infatti punti fondamentali per il ranking delle squadre ancora non qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Sono da definire ancora cinque posti e l’Italia attualmente occupa la quinta posizione assoluta, la migliore fra le non qualificate, e precede Giappone (9a con 305,09 pt.) e Olanda (10a con 287,94 pt). Le dirette inseguitrici sono Canada (11a con 265,66 pt), Germania (12° con 228,36 pt) e Thailandia (13a con 222,00 pt). Una situazione decisamente favorevole per la nazionale di Velasco che però andrà difesa senza dare nulla per scontato, come ha sottolineato più volte lo stesso CT.

Anche quest’anno il torneo internazionale si articolerà in tre settimane di gioco. Dopo l’esordio ad Antalya (Turchia, 14-19 maggio) dove le azzurre troveranno sulla loro strada: Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia.

Nella tappa successiva le ragazze di Julio Velasco saranno a Macao (Cina, 29 maggio-2 giugno) per affrontare Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina.

Nella terza settimana di gioco, in programma a Fukuoka (Giappone, 11-16 giugno), la nazionale femminile scenderà in campo contro: Canada, Corea del Sud, USA e Serbia.

La Final 8 si disputerà a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno. Alle finali, oltre alla Thailandia, paese organizzatore, si qualificheranno le prime 7 della classifica generale, stilata al termine delle tre settimane di gioco.



Le parole di Julio Velasco alla vigilia della VNL-

«. Non avremo la squadra al top per le prime partite ma non è un problema perché credo molto in questo gruppo. Ci tengo molto a sottolineare un aspetto che per me è molto importante: non ho convocato nessuna giocatrice che non sia titolare nel proprio club. Se un’atleta possiede delle determinate potenzialità, lo deve dimostrare in campo ed essere protagonista, altrimenti in nazionale non ci va. La qualificazione a Parigi non la do per scontata anche se è vero che siamo messi bene nel ranking olimpico. Non esiste niente di scontato perché la qualificazione va guadagnata sul campo. Senza fare ulteriori calcoli, praticamente dobbiamo vincere tutte le partite. Tutte le atlete dovranno dare il massimo in allenamento. L’essere squadra dovrà essere il fattore determinante. La nostra Federazione ci ha dato il totale appoggio. Le giocatrici dovranno superare i loro limiti. Siamo pronti per affrontare questa nuova stagione. Una cosa importante: non permetterò che l’estate giri sui nomi di Paola Egonu ed Ekaterina Antopova. Noi siamo una squadra ».