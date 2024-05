Starting Six: Giannelli e soci pronti a lottare per l'Olimpiade

ROMA- La nazionale di Fefè De Giorgi nella copertina si Starting Six. Il racconto attraverso le immagini la prima amichevole che l’Italia ha vinto in rimonta contro la Serbia. Una partita che è servita a rompere il ghiaccio e a far capire al CT qual è il livello di forma del gruppo dopo l’intenso periodo di preparazione a Cavalese. Certamente qualcuno è ancora imballato ma il successo al tie break ha detto chiaramente che la condizione generale è buona. Da sottolineare il buon debutto di Luca Porro.