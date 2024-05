Italia-Polonia, diretta volley: segui la partita di Nations League LIVE

ANTALYA (TURCHIA) - Debutto in Nations League per l' Italia femminile di volley . Le azzurre del ct Julio Velasco sfidano la Polonia , allenata dall'italiano Stefano Lavarini , nella prima giornata della fase a gironi: in palio punti pesantissimi per il ranking mondiale che consentono la conseguente qualificazione alle Olimpiadi di Parigi . Attualmente l' Italia , prima dell'inizio della Nations League , occupa la quinta posizione assoluta (338,7 punti) ed è al momento la nazionale meglio classificata tra quelle che non hanno ancora ottenuto il pass per i Giochi . Segui la diretta della partita .

19:53

Italia-Polonia 19-21: ci provano le azzurre

L'Italia tenta di uscire dal momento di difficoltà e accorcia sul 19-21, fase decisiva del secondo set.

19:49

Italia-Polonia 16-19: Stysiak scatenata

L'Italia fatica a contenere Stysiak, che sta trascinando la Polonia. Azzurre sempre sotto di tre punti, ora 16-19.

19:46

Italia-Polonia 13-16: allungano le polacche

Momento delicato del secondo set, la Polonia allunga sull'Italia a +3, portandosi sul 16-13.

19:42

Italia-Polonia 11-11: regna l'equilibrio

L'Italia aveva provato per la seconda volta in questo set un piccolo strappo, prontamente rintuzzato dalla Polonia. Situazione sull'11-11.

19:39

Italia-Polonia 8-8: battaglia anche nel secondo set

È di nuovo battaglia tra Italia e Polonia, che come nel primo set combattono punto a punto. Situazione di 8-8.

19:36

Italia-Polonia 4-3: azzurre ancora di rimonta

Non era iniziato alla grande neanche il secondo set, con la Polonia avanti 3-1, ma le azzurre si sono subito rimesse in carreggiata, riportandosi sul 4-3.

19:32

Inizia il secondo set!

Via al secondo set tra Italia e Polonica con le azzurre sotto 1-0.

19:30

Italia-Polonia 26-28: primo set alle polacche

Il primo set si chiude sul 28-26 per la Polonia. Peccato per le azzurre, che hanno commesso troppi errori nel momento decisivo, vanificando una bellissima rimonta.

19:26

Italia-Polonia 24-24: le polacche non ci stanno

Non molla mai la Polonia, che recupera lo svantaggio e porta il primo set sul 24 pari.

19:22

Italia-Polonia 23-19: le azzurre mantengono il vantaggio

Fasi finali del primo set, l'Italia mantiene il vantaggio sulla Polonia, portandosi sul 23-19.

19:19

Italia-Polonia 19-16: Danesi trascina le azzurre

Anna Danesi scatenata in battuta: l'Italia torna ad allungare sulla Polonia e si porta sul 19-16 nel primo set.

19:16

Italia-Polonia 16-15: ritorno della Polonia

Le polacche non ci stanno e reagiscono immediatamente , Italia adesso avanti 16-15.

19:13

Italia-Polonia 15-12: allungo azzurro

L'Italia prova ad allungare sulla Polonia nel cuore di questo primo set e si porta sul 15-12.

19:10

Italia-Polonia 11-11: ora si gioca punto a punto

Non è stata una fiammata quella azzurra, Italia in partita e che ora si gioca il primo set punto a punto.

19:08

Italia-Polonia 6-6: splendida reazione azzurra

L'Italia finalmente entra in partita e ritorna in corsa in questo primo set, andando ad impattare con il muro di Danesi.

19:06

Italia-Polonia 1-5: le azzurre iniziano male

Falsa partenza per l'Italia, che perde subito la battuta e si ritrova già sotto 5-1 contro una Polonia entrata in campo con grande determinazione.

19:00

Inizia il primo set!

Ci siamo, inizia il primo set, Italia in battuta.

18:58

Polonia orfana di Joanna Wolosz

Assenza pesante in casa polacca con il forfait di Joanna Wolosz, miglior giocatrice di Lavarini, che potrà comunque contare sulle ottime Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek, reduce da una grande seconda parte di stagione con Casalmaggiore, e la promettente Martyna Lukasik, che ha già firmato con le 'Pantere' di Conegliano.

18:47

Alice Degradi: "Convinte di far bene"

La schiacciatrice Alice Degradi racconta lo stato d'animo del gruppo: "Siamo consapevoli dell'importanza dell'appuntamento e sappiamo che se vogliamo andare a Parigi dovremo cercare di vincere più partite possibili. Conosciamo la forza della Polonia, ma non penseremo al passato, siamo concentrate sul nostro gioco e sulle nostre qualità".

18:37

Le parole di Velasco

Prima del match, il ct Julio Velasco ha fatto il punto sulle ambizioni azzurre: "Il metodo di qualificazione è molto strano, ma il nostro obiettivo è chiaro, ottenere il pass olimpico. Non è necessario fare troppi calcoli, prima facciamo i punti che ci occorrono per il ranking, più siamo tranquilli per Parigi".

18:20

Il calendario dell'Italia

Dopo la durissima sfida di questa sera con la Polonia, le ragazze di Velasco affronteranno due avversarie più alla portata come la Germania, anche lei a caccia del pass olimpico, e la Bulgaria, rispettivamente il 16 maggio alle 13 e il 17 maggio alle 19, prima di chiudere, il 18 maggio, sempre alle 19, contro le padrone di casa e campionesse di tutto della Turchia.

18:10

Italia, c'è ancora la Polonia sulla strada delle azzurre

Il destino metterà ancora una volta di fronte le azzurre di Velasco alla Polonia, allenata da Stefano Lavarini. Le stesse biancorosse che lo scorso settembre a Lodz impedirono ad Antropova e compagne di ottenere la qualificazione olimpica diretta.

18:00

Italia-Polonia, dove vederla in tv e streaming

Come tutti gli altri match dell'Italia nella Nations League, anche quello contro la Polonia sarà trasmesso in diretta tv su Dazn che ha acquisito i diritti dell'evento. Come nelle precedenti stagioni anche quest'anno le partite delle azzurre saranno inoltre visibili in diretta streaming su Volleyball World TV (tv.volleyballworld.com).

Antalya Sports Hall, Antalya (Turchia)