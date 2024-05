Nazionale Femminile: le azzurre a caccia di rivincita contro la Germania

ANTALYA (TURCHIA)- La nazionale italiana, archiviata la sconfitta 3-0 all’esordio contro la Polonia , domani tornerà in campo nel secondo impegno della VNL 2024 per affrontare la Germania (ore 13, diretta DAZN e VBTV). Le ragazze di Julio Velasco affronteranno la formazione tedesca con l’obiettivo di riprendere immediatamente la corsa alla qualificazione olimpica, cercando di ottenere il maggior numero di punti per il World Ranking. Dopo la sconfitta contro la Polonia, l’Italia è scesa al settimo posto della classifica mondiale (328,34 pt.), conservando comunque un ottimo vantaggio in termini di punti sul Canada (262,81 pt.), al momento la prima delle formazioni non qualificate per Parigi 2024, sconfitto questa notte a Rio de Janeiro dal Brasile 3-1. Come più volte detto dal ct Velasco l’Italia, però, deve guardare soprattutto a sé stessa, cercando di migliorare negli aspetti che non hanno funzionato all’esordio. Oggi la nazionale tricolore ha sostenuto una seduta d’allenamento nella palestra del complesso alberghiero dove alloggiano le squadre ad Antalya.

La squadra tedesca oggi ha fatto il suo esordio nella VNL, battendo la Francia 3-0 (25-22, 25-14, 25-22) e ha guadagnato 7,57 punti nel world ranking.

I precedenti tra Italia e Germania sono in totale 72, con un bilancio per le azzurre di 50 vittorie e 22 sconfitte.

Le parole di Caterina Bosetti-

« Non è stato l'esordio che avremmo voluto. Per noi è stata una partita abbastanza complicata, dall'altra parte della rete c'era una squadra che giocava insieme da tanto tempo e che l'anno scorso ha disputato un'ottima stagione. Non era un match facile come esordio. Penso, tuttavia, che il risultato in campo non rispecchi del tutto l'andamento della gara. Per molte fasi siamo state al comando, soprattutto nel primo parziale quando abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere. Penso che dovremo lavorare su questo: essere più concrete momenti decisivi, quando si decidono i set. Dobbiamo limitare gli errori ed evitare di concedere alle avversarie opportunità di rimontare.

Io credo che il bello di questo torneo sia il fatto che ti offre subito la chance di riscattarti in campo. Per noi è fondamentale non pensare troppo alla sconfitta di ieri, ma concentrarci sulla sfida con la Germania. Lo spirito del gruppo è buono, sono convinta che domani, rispetto all'esordio, entreremo in campo meno tese. L'obiettivo è ottenere la vittoria con il miglior risultato possibile, considerando che i punti assegnati per il ranking mondiale tengono conto anche dei set vinti e persi. Vogliamo ottenere nelle prossime tre gare il maggior numero di ponti, in maniera da avvicinare la qualificazione olimpica che è il grande obiettivo della prima parte di stagione.

Sono tantissimi anni che vesto la maglia azzurra, la prima convocazione risale al 2011, lo scorso anno non ci sono stata, mentre adesso sono orgogliosa di essere tornata.

Una delle cose che mi rende più contenta è sentire la fiducia del ct Velasco. Abbiamo iniziato un nuovo percorso e la mia speranza è che con il passare dei giorni il gruppo si conosca meglio e di conseguenza si consolidino i meccanismi di squadra. Insieme abbiamo affrontato solo tre settimane di allenamenti, due amichevoli e una partita ufficiale, abbiamo quindi ancora un’intera stagione da vivere ».



I RISULTATI E IL CALENDARIO DELLA WEEK 1 DELLA VNL 2024-

Pool 1 (Antalya, Turchia) 14-19 maggio-

martedì 14 maggio: ore 16 Bulgaria - Olanda 0-3 (14-25, 20-25, 22-25); ore 19 Italia - Polonia 0-3 (26-28, 23-25, 21-25).



mercoledì 15 maggio: ore 16 Francia – Germania 0-3 (22-25, 14-25, 22-25); ore 19 Giappone - Turchia.

giovedì 16 maggio: ore 13 Germania - Italia; ore 16 Bulgaria - Giappone; ore 19; Olanda – Turchia.



venerdì 17 maggio: ore 13 Giappone – Germania; ore 16 Francia – Polonia; ore 19 Italia – Bulgaria.



sabato 18 maggio: ore 13 Polonia – Olanda; ore 16 Francia – Bulgaria; ore 19 Italia – Turchia.



domenica 19 maggio: ore 13 Germania - Olanda; ore 16 Polonia – Giappone; ore 19 Francia – Turchia.



POOL 2 (RIO DE JANEIRO, BRASILE) 14-19 MAGGIO-



martedì 14 maggio: ore 22.30 Cina - Corea del Sud 3-0 (25-15, 25-16, 25-14).



mercoledì 15 maggio: ore 02.00 Brasile – Canada 3-1 (26-24, 23-25, 26-24, 25-12); ore 22.30 USA - Thailandia.



giovedì 16 maggio: ore 02.00 Serbia - Repubblica Dominicana; ore 19.00 Brasile - Corea del Sud; ore 22.30 Cina-Usa.



venerdì 17 maggio: ore 02.00 Repubblica Dominicana - Canada; ore 19.00 Serbia - Thailandia; ore 22.30 Cina - Canada.



sabato 18 maggio: ore 02.00 Brasile - USA; ore 19.00 Serbia - Cina; ore 22.30 Corea del Sud - Repubblica Dominicana.



domenica 19 maggio: ore 02.00 Thailandia - Canada; ore 15.00 Brasile - Serbia; ore 19.00 USA - Repubblica Dominicana; ore 22.30 Thailandia - Corea del Sud.