Italia-Bulgaria 1-0 diretta, Nations League Volley Femminile: segui la sfida LIVE

ANTALYA (TURCHIA) - Tornano in campo le ragazze di Velasco , che dopo la bella vittoria con la Germania , che ha riscattato il ko al debutto con la Polonia , proseguono il loro cammino in Nations League affrontando la Bulgaria . Categorico vincere e possibilmente farlo in tre set per accumulare punti preziosi in ottica qualificazione olimpica. Ad Antalya si inizia alle 19. Segui la diretta e tutti gli aggiornamenti LIVE

19:32

Italia-Bulgaria 11-10

Ritornano avanti le azzurre con il colpo vincente di Antropova. Arriva subito il timeout delle rivali.

19:28

Italia-Bulgaria 6-7

Partita molto equilibrata in questo secondo set, con la Bulgaria che per la prima volta nel match va in vantaggio.

19:25

Italia-Bulgaria 3-2

Inizio più equilibrato nel secondo set, con le azzurre comunque in vantaggio dopo un errore al servizio delle avversarie.

19:19

L'Italia vince il primo set

Primo set senza storia: dominio totale delle azzurre che chiudono sul 25-11 con l'ultimo colpo vincente di Antropova.

19:18

Italia-Bulgaria 24-11

Primo set che ormai non ha più nulla da dire: Italia con tredici set point.

19:14

Italia-Bulgaria 18-8

Provano a reagire le bulgare, ma le azzurre mantengono il +10 di vantaggio.

19:12

Italia-Bulgaria 15-5

Tutto molto facile, forse troppo, per le azzurre che si portano sul +10 in questo primo set.

19:10

Italia-Bulgaria 12-3

Non accenna a fermarsi il turno in battuta di Bonifacio, con il dominio azzurro ormai totale.

19:06

Italia-Bulgaria 8-3

Dominio azzurro in questa fase, subito timeout delle rivali per ricompattarsi.

19:04

Italia-Bulgaria 4-1

Ottimo inizio delle azzurre, con Bonifacio subito sugli scudi.

19:01

Italia-Bulgaria 0-0

Si parte: inizia la sfida tra Italia e Bulgaria.

18:57

È il momento degli inni

Si parte con l'inno di Mameli, poi quello bulgaro: manca pochissimo all'inizio della sfida.

18:53

Tutto pronto ad Antalya

Squadre in campo per le operazioni preliminari e il riscaldamento. Alle 19 il via a Italia-Bulgaria.

18:43

Bosetti: "Fiducia ritrovata"

Caterina Bosetti testimonia l'effetto taumaturgico della vittoria: "La netta sconfitta con la Polonia ci ha sorprese e bloccate, non ci aspettavamo di iniziare così, ma poi è arrivato il risultato con la Germania che oltre ai punti ci restituisce morale e soprattutto la giusta fiducia per affrontare i prossimi impegni".

18:33

Le parole di Velasco

Commentando la vittoria sulla Germania, il ct Julio Velasco è tornato a pungolare le sue ragazze: "In Nations League non esistono partite facili, l'ho ripetuto alla squadra. Basta vedere quello che è riuscito a fare ieri il Giappone contro la Turchia, hanno difeso tantissimo e le dobbiamo prendere a modello, anche se in questa fase sappiamo di dover pagare lo scotto di aver iniziato la preparazione solamente da un paio di settimane".

18:18

Azzurre favorite sulla Bulgaria

Il match non presenta sulla carta insidie particolari e vede le azzurre favorite sulla Bulgaria di Lorenzo Micelli, rimasta a secco di set nelle rotonde sconfitte con l'Olanda, nella gara inaugurale della Nations League, e con il Giappone, ieri. A maggior ragione, per l'Italia è vietato sbagliare.

18:13

Obiettivo vincere ancora, in attesa dei rinforzi

La vittoria con la Germania dovrebbe aver restituito, se non certezze, almeno fiducia alle ragazze di Velasco, che devono assolutamente battere la Bulgaria prima di affrontare domani le padrone di casa della Turchia. Poi arriveranno i rinforzi, con gli innesti sicuri di Sylla, Egonu, Orro, Fahr, Lubian, De Gennaro e Petrtini.

18:00

Italia-Bulgaria: orario e dove vederla in tv

