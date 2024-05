Starting Six: un Italia luci ed ombre

ROMA- Stating Six riservato all’universo femminile in questo venerdì ripercorre l’esordio della nazionale di Velasco in Volleyball Nations League. Qualche preoccupazione per il balbettante avvio della nostra nazionale nella prima partita contro la Polonia. Le azzurre, prive di molte titolari che si aggregheranno al gruppo a partire dalla seconda week, si sono infatti arrese in tre set palesando non poche lacune in tutti i fondamentali. La reazione è arrivata nel giorno successivo contro la Germania ma anche il match contro la formazione di Waibl non è stata una passeggiata. Le azzurre sono partite forte, vincendo agevolmente i primi due set, ma poi si sono di nuovo smarrite hanno perso il terzo e dovuto lottare strenuamente per chiudere i conti nel quarto che, se fosse andato alle tedesche, avrebbe messo fortemente a rischio la vittoria.