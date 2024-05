Nazionale Femminile: a Milano in raduno con tutte le big

MILANO-La nazionale azzurra, rientrata in Italia dopo la grande vittoria contro la Turchia ad Antalya, domani tornerà al lavoro al Centro Pavesi. Le prime a radunarsi saranno le atlete che la scorsa settimana hanno lavorato a Milano, mentre le convocate reduci dalla VNL si aggiungeranno martedì. Il collegiale terminerà venerdì, per domenica 26 maggio, invece, è fissata la partenza per la seconda tappa della VNL che si disputerà a Macao (28 maggio – 2 giugno).