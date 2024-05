Starting Six: Italia pronta alle sfide brasiliane

ROMA- La puntata del lunedì di Starting Six ci porta in anteprima verso il debutto della nazionale di De Giorgi, già a Rio de Janeiro per la 1° week di Volleyball Nations League. La squadra azzurra esordirà mercoledì 22 contro la Germania per poi affrontare nell’ordine Iran, Giappone e Brasile, partite toste dalle quali l’Italia dovrà ricavare i punti per salire nel ranking e conquistare Parigi. Le vittorie con Serbia e Turchia hanno dato a Giannelli e compagni buone sensazioni ma è chiaro che adesso le partite avranno un valore diverso ed il CT le affronterà con la formazione migliore per evitare sorprese.

Match&Play mette in risalto la ‘serenità’ che De Giorgi da tre anni a questa parte è riuscito infondere al gruppo, una qualità che non è aleatoria ma probabilmente alla base dei successi azzurri. Il concetto traspare dalle parole di Riccardo Sbertoli, intervistato da Fabrizio D’Alessandro, che, superato il brutto infortunio che lo ha limitato nella parte finale della stagione, ora è tornato a girare a pieni giri in vista degli impegni più importanti.

Talent Scout ci racconta il trionfo di Monza a San Giustino nella BigMat Final Under 19. I brianzoli hanno superato in quattro set nell’atto decisivo i Diavoli Powervolley Milano, in rimonta. La finale per il terzo posto ha visto il successo di Modena Volley per 3-1 contro il Volley Treviso.