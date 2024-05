Starting Six: in Turchia è Grand' Italia

ROMA-Starting Six al femminile ritorna sulla proficua prima week delle azzurre che ha fruttato tre vittorie in quattro partite. Iniziata con una sconfitta contro la Polonia, la trasferta in Turchia ha visto Antropova e compagne superare, ancora balbettando la Germania, e poi superare, sempre più convinte, la Bulgaria, ma soprattutto le padrone di casa, Campionesse d’Europa, superate davanti al pubblico amico (11000 sugli spalti) al termine di una sfida dominata dalle ragazze di Velasco e che regala punti pesantissimi in vista di Parigi. Un cammino che acquista ancor più valore se si pensa che è maturato nonostante l’assenza di alcune big della squadra che rientreranno in gruppo a partire dalla seconda week che scatterà il 29 maggio a Macao in Cina. Nella trasferta asiatica la nostra nazionale sfiderà la Francia, la Repubblica Domenicana, Brasile e Cina.