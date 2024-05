Stating Six: Italia concentrata sull'obiettivo

ROMA- Pasquale Di Santillo in questa puntata di Starting Six ci porta a Rio De Janeiro dove la nazionale di Ferdinando De Giorgi sta affrontando la prima week di Volley Nations League all’indomani della vittoria azzurra sulla Germania e alla vigilia del secondo match che vedrà Giannelli e compagni sfidare l’Iran. Un esordio estremamente positivo per la nazionale che contro i tedeschi si è imposta in tre set, pur concedendosi qualche pausa nel terzo parziale, vinto solo grazie di una imperiosa rimonta che ha annullato il cospicuo vantaggio accumulato da Fromm e compagni (13-19). Fra le note più liete l’ingresso in campo del quasi esordiente Luca Porro e il ritorno di Simone Anzani, entrambi decisivi nella rimonta azzurra.