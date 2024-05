Italia-Iran diretta Nations League Volley 2024: segui la sfida LIVE

RIO DE JANEIRO - Dopo la bella e netta vittoria contro la Germania, l’Italia del volley maschile è pronta ad affrontare l’Iran nel secondo match di Nations League. Serve vincere ancora per migliorare il ranking mondiale utile per qualificarsi alle Olimpiadi. Gli azzurri sono al momento quarti con 347,58 punti. Segui tutto il match in diretta.

23:27

Inizia il terzo set di Italia-Iran

Michieletto apre alla battuta il terzo set. L'Italia può chiuderla qua: è avanti 2-0.

23:22

L'Italia vince anche il secondo set: 25-18

Grande secondo set degli azzurri, giocato benissimo e vinto senza problemi. Finisce con la schiacciata di Galassi: 25-18.

23:17

Michieletto fa la differenza

Che genialata di Michieletto! Recupero in difesa, poi con il mancino fa male all'Iran. Ancora una volta. Siamo sul 20-12.

23:14

L'Italia sembra imprendibile

Grandi punti per l'Italia, errori per l'Iran. Azzurri avanti 15-10: in questo secondo set sono stati sempre avanti.

23:08

Italia avanti 12-7

Michieletto fa un grande punto dopo una difesa super. Romanò salva una grande palla e fa ripartire l'azione. Siamo 11-7 con l'ace di Michieletto. Che poi ne fa subito un altro per il 12-7.

23:02

L'Italia inizia bene il secondo set

Altro attacco di Lavia, il secondo di questo set. Azzurri avanti per 4-1.

23:00

Italia-Iran, inizia il secondo set

Si riparte, primo pallone per l'Iran. Subito punto con l'attacco di Michieletto.

22:56

L'Italia vince il primo set: 25-19

Il muro degli azzurri funziona nonostante i 9 errori al servizio. 1-0 con il parziale di 25-19. Inizio un po' contratto dell'Italia che poi è salita di ritmo vincendo il primo set.

22:52

Accelerata Italia: 21-17

Lavia non sbaglia: schiacciata vincente per il 21esimo punto. Timeout del coach dell'Iran, che vede i suoi in difficoltà.

22:50

Italia avanti 20-17 sull'Iran

Sembra entrata a regime la formazione di De Giorgi, presa alla sprovvista ad inizio match.

22:46

L'Italia torna avanti

Errore di Morteza, il muro Italia non tocca la palla. Azzurri avanti 16-15 e il coach dell'Iran chiede il timeout.

22:44

L'Iran è partito forte, Italia sotto

Tanti errori fin qui da parte degli azzurri e l'Iran è avanti: 13-14.

22:38

Momento di difficoltà dell’Italia

Dopo il sorpasso solo punti per l’Iran. Siamo 6-9 e De Giorgi chiama il timeout.

22:36

Italia avanti per 6-5 sull'Iran

Il muro dell'Italia funziona. Punto numero 3 di 6 per l'Italia, ora avanti 6-5. Primo sorpasso azzurro.

22:35

Italia-Iran è 4-5

Punto di Romanò che fa 4-4. Inizio di match molto equilibrato. Poi sbaglia Galassi: servizio out, 5-4 per gli avversari.

22:31

Italia-Iran, inizia la sfida

Primo pallone per l'Italia con Roberto Russo. Il centrale di Perugia dà il via. E primo attacco dell'Iran: punto.

22:30

Squadre in campo, ci siamo

Inni andati già in scena, Iran e Italia sono in campo. A breve l'inizio del match.

22:13

Italia, il sistema ranking in caso di sconfitta

Un ko contro l’Iran significa perdere punti nel ranking. Il funzionamento: -16,87 in caso di 0-3, -14,37 se l'Iran dovesse vincere 3-1, -11,87 qualora arrivasse un ko al tie-break per gli azzurri.

21:55

Il calendario dell’Italia

Dopo la sfida con l’Iran, l’Italia tornerà in campo il 25 maggio contro il Giappone. Il 26 la chiusura della week 1 di Rio contro il Brasile padrone di casa.

21:38

Italia, occhio all’Iran

Gli asiatici hanno perso la prima sfida di Nations per 3-1 contro la Serbia. Squadra insidiosa, che ha perso un po’ di smalto rispetto ad una decina di anni fa, ma resta pericolosa.

21:20

L’Italia e la sfida all’Iran

Secco 3-0 alla Germania, ora l’Italia vuole ripetersi contro l’Iran (sconfitto dalla Serbia nel primo match di Nations). Si gioca al Marcanazinho di Rio, in palio ci sono pure le Olimpiadi di Parigi. Fischio d’inizio ore 22.30.

Rio de Janeiro - Stadio Marcanazinho