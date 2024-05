VNL: l'Italia supera il Giappone in rimonta

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- L’Italia Di Fefè De Giorgi conquista la terza vittoria su tre gare giocate in Volleyball Nations League, battendo il Giappone 3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17) dopo aver perso il primo set della manifestazione. Prova super a muro degli azzurri, ben 16 quelli realizzati oggi, e con i soliti Romanò e Michieletto in doppia cifra, autori rispettivamente di 21 e 16 punti, 12 quelli di Galassi. L’Italia è stata brava ad avere pazienza contro un Giappone sempre attento in difesa, caratteristica principale della squadra allenata da Blain. Guardando alla classifica di VNL, Giannelli e compagni si portano momentaneamente in alto alla classifica insieme alla Polonia con tre vittorie su tre gare in attesa dell’ultimo impegno di domani. Con la vittoria di oggi l’Italia guadagna 7,56 punti nel ranking passando in terza posizione, superando proprio il Giappone che a sua volta ne perde altrettanti e gli USA, sconfitti oggi dalla Bulgaria 3-1. Si chiuderà domani la week 1 dell’Italia con l’impegno contro i padroni di casa del Brasile, sconfitti all’esordio di questa VNL da Cuba, incontrati 95 volte nella storia e battuti 37. Azzurri in campo alle 10 locali (le 15 in Italia) con diretta su DAZN e VBTV.

De Giorgi da fiducia al 6+1 visto nelle prime due uscite con Germania e Iran contro un Giappone vincente tre volte su tre in questa VNL. Difesta con un braccio e attacco di Michieletto, sua la firma del primo punto della gara. Un muro azzurro e un errore in attacco giapponese consente all’Italia il primo mini vantaggio 4-2, vantaggio che diventa +4 con un muro di Romanò 7-3, Giappone che risponde con due muri consecutivi che accorciano ad una la lunghezza di distanza 7-6. Il Giappone difende ma non riesce sulla diagonale stretta di Michieletto che vale il 13-10 mentre Russo ferma Nishida a muro, 14-11. L’errore in ricezione di Lavia, l’attacco vincente del Giappone 15-14. L’errore di Lavia in attacco porta il Giappone in parità 16-16. Parità mantenuta fino al 21-21 col Giappone che trova il vantaggio per la prima volta nel set 22-21, dentro Porro per Lavia. L’Italia ritrova il vantaggio con l’ace di Romanò 22-22. L’errore in attacco di Romanò porta il Giappone alla prima palla set 24-23 chiudendo a proprio favore subito 25-23. Il muro di Michieletto chiude il terzo parziale col punteggio di 25-17.



Nel secondo confermato il 6+1 iniziale, Giappone subito avanti 2-1. Primi scambi accesi col Giappone presente su ogni palla in difesa, Romanò mette a terra il quarto punto azzurro 4-3 a favore dell’Italia, il doppio muro su Otsuka vale il 7-5, Giappone che trova la parità con o stesso Otsuka vincente in attacco 7-7. Break di 4-0 per l’Italia che allunga sul 11-7. L’Italia gestisce il vantaggio, il Giappone non lascia terreno, Miyaura mette a terra il punto numero 11, azzurri avanti 13-11. Russo svetta, alza il muro e porta l’Italia sul 14-11, massimo vantaggio sul 15-11. Funziona l’intesa Giannelli-Galassi, il punto del centrale azzurro vale il 21-15 fino alla prima palla set sul 24-16 con un attacco da seconda linea di Lavia, azzurri che chiudono subito 25-16 con l’attacco in rete del Giappone.



L’attacco fuori del Giappone da inizio al terzo set con gli azzurri in campo così come nei set precedenti. Continua la buona prova a muro degli azzurri, chiudono e toccano gli attacchi avversari, Romanò è bravo a mettere a terra una difesa lunga giapponese 7-4. Il Giappone commette qualche errore di troppo, l’attacco in rete di Otsuka porta l’Italia sul 12-9 ma è il muro il fondamentale messo in evidenza dopo il primo set, quello di Romanò vale il 13-9, il muro di Michieletto vale il 20-13, quello di Galassi il 21-13. Esordio in questa VNL per Riccardo Sbertoli che entra al servizio per Galassi sul 22-16.



Italia subito avanti nel quarto set, l’ace di Michieletto vale il 2-0. L’Italia sembra, dopo il primo set, aver preso le giuste misure al Giappone, l’8-3 di Romanò porta gli azzurri a 5 lunghezze di vantaggio. L’Italia gestisce il vantaggio portandosi sul 14-9. L’ace di Miyaura tiene in gioco i giapponesi, Italia avanti 17-15 ma l’errore in attacco di Tomita porta ancora avanti gli azzurri 20-16. Qualche errore di troppo da parte del Giappone permette all’Italia di portarsi sulla prima palla match sul 24-17. L’Italia conquista la sua terza vittoria chiudendo il set col punteggio di 25-17.



Le parole di Alessandro Michieletto-

« Il Giappone gioca bene indipendentemente da chi scende in campo. Hanno un gioco molto fastidioso, sono forti e sono stati bravi. Sono stati bravi anche nel primo set fino a un certo punto, ci siamo un pò persi però siamo rientrati bene dopo negli altri set, li abbiamo giocati meglio dall'inizio alla fine, li abbiamo sicuramente comandati bene. Abbiamo tenuto il nostro livello di gioco alto e bene così dai adesso ci prepariamo per l'ultima partita. Contro squadre come il Giappone è tosta perché loro difendono tantissimo, coprono, rigiocano, battono bene, quindi devi stare lì, devi saper giocare azioni lunghe e non innervosirti. Quello che abbiamo fatto noi oggi molto bene, quindi bene così. Domani una partita tosta col Brasile, lo sappiamo, anche l'anno scorso ci abbiamo giocato qui, è tosta. Però sarà una bella partita da giocare, quindi non vediamo l'ora. Adesso recuperiamo le energie per domani ».



Le parole di Fabio Balaso -

« Sapevamo che il Giappone avrebbe spinto fin da subito col servizio e con molte variazioni soprattutto, ci hanno messo in difficoltà su quel frangente lì. Poi siamo stati bravi a rimanere concentrati sul nostro gioco, sulla nostra metà di campo e alla fine abbiamo avuto la meglio ed è questo l'importante.

Subito domani mattina contro sicuramente una grande squadra come il Brasile, una grande nazionale, il palazzetto sarà tutto pieno sicuramente, andiamo ad affrontarci a viso aperto quest'ultima partita qui. La strada imboccata è quella giusta ».

Il tabellino-

ITALIA - GIAPPONE 3 - 1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17)

ITALIA : Michieletto 16, Giannelli 5, Galassi 12, Lavia 9, Romanò 21, Russo 8, Balaso (L), Porro 0, Sbertoli 0. N.e. Sanguinetti, Anzani, Bovolenta, Laurenzano (L), Recine. All. De Giorgi.

GIAPPONE : Fukatsu 1, Miyaura 19, Otsuka 10, Yamauchi 4, Kai 7, Larry 4, Ogawa (L), Nishida 0, Tomita 1, Takanashi 1, Kentaro 3. N.e. Onodera, Sekita, Yamamoto (L), All. Blain.

ARBITRI: Vera Mechan Walter Hugo (PER), Collados Fabrice (FRA)

Durata set: 29’ , 23’ , 25’ , 23’. Tot: 101’

Italia : 5 a, 19 bs, 16 mv, 25 et.

Giappone : 3 a, 11 bs, 3 mv, 27 et.



CALENDARIO (ORARI ITALIANI) E RISULTATI DELLA WEEK 1-



Pool 1 (Antalya, Turchia)

Bulgaria - Francia 0-3 (21-25, 24-26, 14-25)

Turchia - Canada 1-3 (25-17, 23-25, 21-25, 21-25)

Olanda - Slovenia 2-3 (33-31, 22-25, 25-20, 21-25, 25-27)

USA – Polonia 0-3 (22-25, 15-25, 24-26)

Slovenia - Francia 3-1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-21)

Canada - Polonia 1-3 (25-18, 20-25, 23-15, 21-25)

Turchia - Olanda 2-3 (25-19, 25-20, 18-25, 21-25, 9-15)

Bulgaria – Canada 0-3 (22-25, 28-30, 24-26)

Francia – USA 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)

Olanda - Polonia 0-3 (28-30, 23-25, 18-25)

Slovenia - Canada 3-2 (22-25, 25-19, 25-18, 21-25, 15-10)

Turchia – Francia 1-3 (27-25, 23-25, 16-25, 14-25)

Bulgaria – USA 3-1 (25-21, 25-20, 21-25, 25-21)

26.05 ore 13.00 Slovenia – Polonia

26.05 ore 16.00 Turchia - USA

26.05 ore 19.00 Bulgaria – Olanda



Pool 2 (Rio De Janeiro, Brasile)-

Argentina – Giappone 1-3 (26-24, 22-25, 23-25, 19-25)

Cuba – Brasile 3-1 (25-23, 27-29, 25-21, 25-21)



Italia – Germania 3-0 (25-21, 25-18, 25-23)

Iran - Serbia 1-3 (25-27, 25-17, 19-25, 18-25)

Cuba - Germania 3-1 (26-24, 25-20, 18-25, 25-23)

Giappone – Serbia 3-0 (25-20, 25-16, 25-22)

Argentina – Brasile 2-3 (13-25, 25-20, 25-19, 23-25, 11-15)

Cuba - Giappone 2-3 (25-18, 22-25, 23-25, 25-19, 20-22)



Italia - Iran 3-0 (25-19, 25-18, 25-11)

Serbia – Brasile 1-3 (21-25, 20-25, 25-22, 22-25)



Italia – Giappone 3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17)

25.05 ore 22.30 Argentina – Germania

26.05 ore 02.00 Cuba – Iran



26.05 ore 15.00 Italia - Brasile

26.05 ore 19.00 Serbia – Germania

26.05 ore 22.30 Iran – Argentina