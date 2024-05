Starting Six: l'Italia ha fatto il pieno

ROMA- Starting Six, l’osservatorio dedicato al volley maschile, ci riporta a Rio De Janeiro dove l’Italia di De Giorgi, nella prima week di VNL ha fatto il pieno vincendo quattro partite su quattro rispettivamente contro Germania, Iran, Giappone e Brasile, Particolarmente esaltante quest’ultimo successo centrato in rimonta, in un Maracanazinho ribollente di tifo per la formazione verde oro, con gli azzurri che non hanno mai perso la giusta rotta, anche nei momenti difficili, finendo per imporsi al termine di un accesissimo tie break. Il match contro i carioca ha messo in risalto tutte le qualità del gruppo e la bontà di tutta la rosa. De Giorgi ha buttato nella mischia prima il recuperato Anzani e poi soprattutto i giovani esordienti Bovolenta e Porro, i quali senza paura, con il cipiglio dei veterani, hanno portato un grandissimo contributo alla causa comune.