Nazionale Femminile: Egonu e le big battono la Francia

MACAO (CINA)-La nazionale italiana femminile ha conquistato il quarto successo nella Volleyball Nations League 2024, grazie a un perentorio 3-0 (25-15, 25-14, 25-14) sulla Francia.

Le azzurre non hanno commesso passi falsi e, come chiesto alla vigilia dal ct Velasco, si sono imposte 3-0 senza lasciare per strada nemmeno un set. Il successo, ottenuto nella prima delle quattro sfide in programma a Macao, ha permesso all'Italia di guadagnare 2,42 punti nel ranking mondiale, avvicinandosi ulteriormente alla qualificazione olimpica.

Domani le azzurre torneranno in campo per affrontare alle ore 6.30 italiane la Repubblica Dominicana. La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN e in streaming da VBTV.



L'Italia è scesa in campo alla Galaxy Arena con Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici C. Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Lubian, libero De Gennaro.

Nel primo set le ragazze di Velasco hanno imposto il proprio gioco, bene Danesi chiamata spesso in causa da Orro (8-4). Le azzurre hanno continuato a spingere e il vantaggio è cresciuto fin sul (13-5), quando le transalpine con delle buone difese hanno tenato di accorciare (13-9). Le azzurre hanno impiegato pochi scambi per ritrovare il ritmo (19-11) e nel finale, dentro Cambi-Antropova per Orro-Egonu, tutto è filato liscio (25-15).

Più equilibrato l'inizio della seconda frazione, l'attacco azzurro si è dimostrato meno efficace e le avversarie ne hanno approfittato (4-6). Sylla ha guidato la reazione dell'Italia (7-7) e le due squadre sono rimaste a contatto fin sul (11-9). Un buon turno in battuto di Egonu ha lanciato la fuga delle ragazze di Velasco (15-11), assolute padrone del campo nelle fasi successive (18-12). L'Italia non ha concesso alcuna opportunità di recupero alle francesi, in evidenza Bosetti, e il risultato è stato un perentorio (25-14).

Il copione si è ripetuto nel terzo set, dentro Fahr per Lubian, nel quale Bosetti e compagne hanno subito messo in chiaro le cose (8-4). Le azzurre hanno produtto un lunghissimo parziale (14-5) mostrando un'ottima pallavolo. Il monologo azzurro è proseguito sino alla fine del match (25-14) e per l'Italia è arrivata la quarta vittoria nella VNL 2024.