Nazionale Maschile: l'Italia in Canada per la 2a week

MONTREAL (CANADA)- E’ iniziata ieri, con il trasferimento dal Brasile al Canada, la seconda parte del primo lungo impegno azzurro in Volleyball Nations League che vedrà gli azzurri impgnati ad Ottawa, dal 6 al 9 giugno, con Francia, USA, Cuba e Olanda. Il programma prevede due giorni di pausa a Montreal prima dello spostamento previsto per domani nella città di Gatineau dove gli azzurri effettueranno sedute di lavoro e due amichevoli con la nazionale canadese previste per il 31 maggio e l'1 giugno presso il “Men's Volleyball Centre” prima dell’ultimo trasferimento verso Ottawa, sede della Pool 4 di VNL.

L’Italia si presenterà alla week 2 da prima della classe con quattro vittorie su quattro ottenute in Brasile per un totale di 11 punti, ma soprattutto con un salto importante in avanti nel ranking internazionale che al termine della fase preliminare di Volleyball Nations League, assegnerà altri quattro pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.



Classifica Volleyball Nations League dopo la week 1



Classifica: 1. Italia 4 v (11), 2. Slovenia 4 v (10), 3. Cuba 3 v (10), 4. Francia 3 v (9), 5. Polonia 3 v (9), 6. Giappone 3 v (8), 7. Canada 2 v (7), 8. Brasile 2 v (6), 9. Argentina 2 v (6), 10. Paesi Bassi 2 v (6), 11. Germania 1 v (3), 12. USA 1 v (3), 13. Serbia 1 v (3), 14. Bulgaria 1 v (3), 15. Turchia 0 v (1), 16. Iran 0 v (1).



Le prime 20 posizioni del Ranking (in grassetto le squadre già qualificate a Parigi 2024, tra parentesi i punti)



1. Polonia (415.12), 2. Italia (361.86), 3. USA (352.45), 4. Giappone (344.26), 5. Slovenia (331.50), 6. Brasile (329.34), 7. Francia (318.12), 8. Argentina (308.13), 9. Cuba (261.17), 10. Germania (243.82), 11. Serbia (238.51), 12. Canada (234.40), 13. Paesi Bassi (222.14), 14. Ucraina (197.66), 15. Turchia (197.50), 16. Iran (195.28), 17. Belgio (177.79), 18. Repubblica Ceca (167.36), 19. Egitto (164.05), 20. Bulgaria (162.31).



GLI IMPEGNI DELL'ITALIA IN CANADA-



Week 2 (Ottawa, Canada) – Pool 4