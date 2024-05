Nazionale Femminile: ancora un 3-0 per le azzurre, superata la Rep.Domenicana

MACAO (CINA)- Secondo successo consecutivo a Macao per la nazionale italiana femminile, vincitrice oggi 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) sulla Repubblica Dominicana. Le ragazze di Velasco hanno così ottenuto la quinta vittoria consecutiva nella Volleyball Nations League 2024, portando a casa altri preziosissimi 6,68 punti per la qualificazione olimpica, attraverso il world ranking. Domani Danesi e compagne avranno un giorno di riposo, in attesa dell'impegnativa e affascinante sfida con il Brasile: sabato alle ore 6.30 italiane con diretta DAZN e VBTV.

Nel match contro le caraibiche ll ct Velasco ha confermato la formazione di ieri, schierando Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e C. Bosetti, centrali Danesi e Lubian, libero De Gennaro.

Nel primo set l'Italia si è portata avanti grazie a due aces consecutivi di Egonu (6-4), poi una serie di errori azzurri hanno permesso alle avversarie di replicare (8-10). Le schiacciate di Sylla hanno ridato ritmo alla nazionale tricolore (10-10) che ha piazzato un tremendo parziale di dodici a zero (20-10) e di fatto piegato ogni resistenza avversaria (25-12).

Al rientro in campo Orro e compagne hanno subito allungato (8-4), mentre la Repubblica Dominicana è andata in difficoltà (14-10). Nelle fasi successive, spazio anche a Cambi e Antropova, la formazione caraibica si è dimostrata più battagliera e ha accorciato le distanze (16-14). Due muri della coppia Egonu-Danesi hanno ridato alle azzurre un buon margine (19-14), prima del doppio aces a firma di Ariana Rodriguez che ha tenuto vive le speranze delle caraibiche (21-18). Una grande Egonu nel finale di frazione ha lanciato lanciato la fuga decisiva delle azzurre (25-19).

Nel terzo parziale l'Italia si è presentata in campo con le novità Degradi per Bosetti e Fahr per Lubian. I primi scambi hanno registrato un sostanziale equilibrio (8-8), prima dell'allungo firmato da Sylla e compagne (17-13). In un primo momento le avversarie hanno tentato di reagire, ma l'Italia ha mantenuto saldamente il pallino del gioco (20-16). Le fase finali non hanno riservato soprese e le ragazze di Velasco hanno centrato un'altra fondamentale vittoria nella corsa verso le qualificazione olimpica (25-21).