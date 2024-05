Starting Six: l'Italia di Velasco vede Parigi

ROMA-Questo numero di Starting Six ci regala al femminile le immagini e i commenti sulle due vittorie della nazionale di Velasco nella 2° week di VNL in corso di svolgimento in Cina. Le azzurre hanno superato di slancio, con due perentori 3-0, prima la Francia e poi la Repubblica Domenicana mettendo altro fieno in cascina del world ranking avvicinandosi sempre più alla qualificazione per Parigi 2024. Successi per altro corroborati da prestazioni convincenti. Egonu si è ripresa di forza il ruolo di opposta titolare risultando, in entrambe le occasioni la top scorer dell’Italia. Tutto comunque ha funzionato a meraviglia, dal muro al servizio alla ricezione. E ora sotto con le impegnative sfide a Brasile e Cina.