Nazionale Femminile: Barbolini presenta la sfida con il Brasile

MACAO (CINA)-Si avvicina la sfida tra Italia e Brasile, in programma nella seconda settimana della VNL 2024 alla Galaxy Arena di Macao. Domani alle 6.30 italiane le ragazze di Velasco affronteranno le vice campionesse mondiali in un match che assegna punti importanti per il World Ranking e quindi in chiave qualificazione olimpica.

Il match ha un valore rilevante anche per la classifica della VNL, il Brasile infatti si trova al secondo posto (6V e 17 punti) e insieme alla Polonia è l’unica formazione imbattuta del torneo. L’Italia, invece, occupa la terza posizione (5V e 15p), motivo per cui chi uscirà vincitrice dal confronto compirà un grosso passo in avanti verso le Finals di Bangkok (20-23 giugno).

L’ultima sfida tra Italia e Brasile risale allo scorso 28 giugno: in VNL la squadra sudamericana s’impose 3-2 a Bangkok sulle azzurre.

In vista della partita, trasmessa in diretta sulla piattaforma globale DAZN e in diretta streaming su VBTV, le ragazze di Velasco hanno sostenuto oggi una seduta di tecnica e lavoro con i pesi.