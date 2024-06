Starting Six: Italia contro la Corea per festeggiare la qualificazione

ROMA-Starting Six di oggi, al femminile, è interamente dedicata alla nazionale di Velasco che domani, nel match con la Corea del Sud, in caso di vittoria potrà staccare l’agognato pass per Parigi 2024. Le azzurre hanno iniziato nel migliore dei modi la terza week di VNL a Fukuoka superando con un netto 3-0 il Canada. Vittoria largamente prevista, visto il divario tecnico fra Egonu e compagne e le nordamericane, ma confortata da una prestazione davvero impeccabile dell’Italia che oltre a guadagnare punti pesantissimi per il world ranking che portano il nostro vantaggio sulle stesse canadesi a distanza di sicurezza, ha messo in mostra un gioco convincente che lascia ben sperare per il prossimo futuro. Sarà importante dimostrare, oltre che nella sfida di domani con le coreane, anche nelle successive partite contro Stati Uniti e Serbia, le nostre potenzialità al cospetto dei due squadroni prima delle Finals della Volleyball Nations League in programma a Bangkok in Thailandia dal 20 al 23 giugno.