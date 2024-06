Italia-USA diretta Nations League Volley 2024: segui la sfida LIVE

FUKUOKA (GIAPPONE ) - E ora la sfida agli USA, le campionesse olimpioniche in carica. L’Italia del volley femminile è sicura di un posto a Parigi 2024. Ma per le Olimpiadi c’è tempo, ora testa solo alla Nations League. Le statunitensi devono ancora strappare un pass per le Final Eight. Segui tutto in diretta.

10:08

Italia sempre in vantaggio: 14-10

Degradi fa un punto spettacolare in attacco. Italia di nuovo a +3, poi errore di Sylla sul diagonale. Le americano fanno lo stesso: 12-9. Sylla lascia partire una schiacciata che tocca sul muro e finisce fuori. Orro fa ace dal servizio. 14-10. Kyrali non gradisce e chiama il time out per le sue ragazze.

10:03

L'Italia c'è e torna in vantaggio! 9-5

Si riaccende subito l’Italia. L’8-5 arriva con Egonu e poi ace di Danesi. Partitona di quest’ultima con 11 punti. 9-5 e time out del ct Kyraly.

9:57

Gli Stati Uniti partono subito forte

Break immediato degli Stati Uniti avanti 3-0 in apertura 4 set.

9:51

L'Italia vince il secondo set: 2-1 USA

Ace di Fahr. Antropova schiaccia dopo una difesa incredibile delle americane. Il punto 25 lo segna ancora Sylla in diagonale: 25-15.

9:49

Italia pronta a chiudere il 2-1

Antropova vincente prima con il muro, poi con il pallonetto. 21-14 e time out americano. Sylla porta l’Italia a 3 punti dal 2-1. Ottavo punto per lei.

9:44

Italia forte e avanti 18-11

L’Italia ha cambiato marcia e sembra una schiacciasassi. Innescate le schiacciartici Sylla e le altre: Italia avanti 15-10. La Danesi ha fatto 7/7 in attacco: incredibile. Azione prolungata, chiude Degradi. 18-11.

9:38

Super Egonu e time out USA

Il punto 17 di Egonu è un’altra bordata! 11-7 e time out USA che sono di nuovo in difficoltà. Soprattutto perché l’Italia è tornata a giocare benissimo.

9:36

L'Italia ha cambiato di nuovo marcia: vantaggio 8-6

Lotta punto a punto in questo inizio di terzo set. Egonu lungolinea fa male e fa 5-4. Poi dopo stringe troppo la diagonale e la chiude a rete: 5-5. Contrattacco Degradi super vincente. Fahr fa il 7-5. La Carlini è vincente con il muro e accorcia. Degradi fa un altro colpo pazzesco: 8-6.

9:30

Inizia il secondo set: azzurre 3-2

Subito Egonu che dopo l’1-1 schiaccia fortissimo in mezzo al muro e porta in vantaggio l’Italia. Sylla manda fuori, il tocco del muro non c’è. Partita a ritmo altissimo. Danesi piega le mani: 3-2.

9:22

Gli USA vincono il secondo set: è 1-1

Thompson ripristina il +5. Le americano portano avanti il secondo ace fatto con il nastro. C’è poco da fare in questo set: 23-16 USA. Si va verso la parità. Egonu vincente al servizio, poi vincente di Fahr. 19-23. Errore azzurro e 19-24. Skinner chiude il set e le americane fanno 1-1.

9:18

USA in vantaggio: 19-15

Sylla con il quarto personale prova la risalita. L’americana Carlini non perdona: 12-19. Challenge americano con il ct Kiraly che non si dà pace per un’invasione azzurra che invece non c’è. Le immagini lo smentiscono. Siamo 19-15. Non è finita.

9:12

Scappano via gli USA: 11-18

Egonu fa male e accorcia. Muro di Orro per il 10-14. Reazione Italia. La Washington fa un grande colpo e riporta il risultato a +5. Primo tempo di Fahr: vincente, ma si soffre. 11-16. Ancora la Washington a segno. I cambi americano stanno facendo la differenza. 11-18.

9:09

Gli USA ora fanno male: avanti 13-8

Italia un po’ imprecisa sotto rete e le americane ne approfittano. 10-6 USA. Egonu accorcia con il solito colpo imprendibile (10 punti fin qui). Skinner attacca senza ostacoli, il muro Italia non c’è: 13-8.

9:04

Il secondo set iniziato: USA avanti

Si apre il secondo set con il punto degli USA. Egonu schiaccia e, ovviamente, fa punto. Subito 1-1. Le USA sono però sono rientrate con un altro piglio e per la prima volta sono in vantaggio (anche con un po’ di fortuna: due nastri). 4-8 e time out Velasco.

8:55

L'Italia vince il primo set: 25-17

Egonu fa il punto 24. Il 25 arriva da un errore. La strigliata di Velasco ha funzionato: le azzurre vincono il primo set 25-17.

8:54

Italia da spettacolo: 23-17

Ace di Sylla che porta l’Italia a +5: 21-16. Sesto punto di Egonu che sta giocando un primo set di altissimo livello. Fahr è un muro impressionante. Il risultato va sul 23-17.

8:51

USA, altro time out: Italia in vantaggio

USA di nuovo sotto con 16-15. Il più due lo realizza la solita Egonu. Le azzurre rilanciano e vanno sul 19-15. Time out per le americane.

8:48

L'Italia sveglia: ancora avanti

Italia di nuovo sveglia e forte: Egonu scarica una bordata e fa 15-12. Scappa via il primo tempo di Fahr: peccato. Il muro americano non funziona. Siamo 16-13.

8:45

Time out Italia, furioso Velasco

Buon momento degli USA e Velasco chiama il time out. Siamo 13-12. Il ct molto arrabbiato per i troppi pallonetti giocati fin qui. Siamo 13-12 Italia.

8:41

L'Italia prova a prendere il largo: 11-8

Degradi, una sassata in mezzo al muro americano. Grande punto dell’azzurra. Poi grande colpo di Egonu, che appare già decisiva. Siamo 10-7. Accorciano le americano, poi la Danesi riporta l’Italia a +3: 11-8.

8:36

Italia, avanti 7-3

Ottimo inizio delle ragazze di Velasco, avanti 7-3. Primo time out delle americane, che non hanno iniziato benissimo il match.

8:33

3-1 Italia, ottimo inizio

Egonu: primo punto di potenza. Azione costruita bene dalle azzurre e Paola non sbaglia sotto rete. Poco dopo funziona il muro di Farah. 3-1 Italia.

8:32

Italia-USA, ci siamo: inizia il primo set

Iniziato il match. Primo servizio per le italiane e primo tempo sbagliato delle americane. Punto per l'Italia: 1-0.

8:25

Italia-USA, squadre in campo

Ci siamo, squadre in campo. Sembra tutto pronto per l'inizio della partita.

8:14

Italia, due obiettivi centrati

In questa settimana le azzurre hanno conquistato il pass per le Olimpiadi e un posto alle Final Eight di Nations. Battuto il Canada (25-16, 25-15, 25-14) e la Corea del Sud (25-16, 25-11, 25-13).

8:00

Italia-USA, che sfida in Giappone

Match importante per le azzurre di Velasco chiamate ad un'altra vittoria per rafforzarsi tra le big del panorama mondiale del volley. L’Italia, forte di otto successi in dieci incontri in questa Nations League, ha ottenuto 25 punti che l’hanno collocata al terzo posto provvisorio.

Fukuoka - Giappone