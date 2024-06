Nazionale Femminile: che l'Italia ! gli Usa si arrendono

FUKUOKA (GIAPPONE)- Mai sazie, mai deconcentrate, sempre a pieni giri, le azzurre di Velasco , già qualificate per Parigi 2024 e per le Finals di VNL si regalano e ci regalano un' altra super prestazione battendo in quattro set 3-1 (25-17, 19-25; 25-15; 25-21) gli Stati Uniti, formazione Campione Olimpica, conquistando il terzo successo di fila nella 3a Pool di VNL in corso di svolgimento a Fukuoka in Giappone.

Un successo comunque importante per la nazionale di Velasco per la classifica di VNL e per la composizione della griglia della Final eight della manfestazione che tiene conto dei piazzamenti. In attesa dei risultati da Hong-Kong (sede della Pool 5) e delle ultime sfide di Fukuoka, capitan Danesi e compagne battendo domani la Serbia (ore 8:00 italiane), potrebbero addirittura a piazzarsi come seconde in classifica generale incrociando dunque con la settima nei quarti di finale.

La vittoria è stata determinata da una performance con poche sbavature di tutte le giocatrici scese in campo quest'oggi che hanno messo sul terreno di gioco con ordine e grande concentrazione a dimostrazione della costante crescita fisica e tecnica che sta accompagnando il gruppo azzurro nelle ultime settimane nonostante l’assenza (per un leggero affaticamento al polpaccio) di Caterina Bosetti.

Dopo la sfida di domani contra la Serbia l’Italia, chiusa la fase intercontinentale della Volleyball Nations League, volerà a Bangkok dove dal 20 al 23 giugno entrerà nel vivo l’ultimo atto della massima competizione intercontinentale 2024. Tutte le partite delle azzurre saranno trasmesse dalla piattaforma globale DAZN e in diretta. streaming su VBTV.

Per la sfida con gli Stati Uniti il CT azzurro Velasco inizia con Orro in regia, Egonu opposta, Fahr e Danesi al centro, Sylla e Degradi schiacciatrici-ricettrici, e De Gennaro libero. Out come nella sfida con la Corea del Sud Caterina Bosetti, tenuta a riposo a causa di un lieve affaticamento al polpaccio. Dall’altra parte Kiraly sceglie la diagonale Carline-Thompson con al centro Retke ed Ogbogu, Robinson-Cook e Larson schiacciatrici, e Wong-Orantes libero. L’avvio del match è subito vibrante: Ogbogu “cicca” il pallone al centro regalando il primo punto alle azzurre che, una volta messo il muso avanti con Fahr ed Egonu, provano a volare via quando Egonu di forza, Degradi a muro e Sylla volando sopra il muro, costringono coach Kiraly al primo timeout sul 7-3. La reazione americana non tarda però ad arrivare:

Ogbogu a muro, Thompson ed il brio di Drews (entrata con doppio cambio), rimettono in equilibrio il match (13-12) inducendo Velasco a fermare il gioco. La pausa porta nuova energia nel gioco azzurro con Fahr che ristabilisce il +2 al centro e poi una straripante Egonu supportata al centro da Danesi e da una bella giocata di Orro (19-16). Larson pesta la linea dei tre metri in pipe mentre Sylla punisce al servizio (+5 Italia), dando il là alla fuga definitiva di Egonu e compagne brave e ciniche nel chiudere qualsiasi tentativo di rientro delle americane chiudendo il primo parziale 25-17.

Kiraly cambia le carte in tavola nel secondo set: dentro Washington e Skinner per Retke e Larson. I cambi sembrano imprimere la svolta sperata con proprio le due neoentrate protagoniste del primo break del parziale su cui Velasco chiama timeout (4-8). La fiammata iniziale fiacca l’inerzia azzurra che a parte qualche guizzo di Egonu fatica ad incidere come nel primo set. Velasco concede campo a Giovannini per Degradi mentre dall’altra Skinner, Washington, Thompson e Drews (di nuovo dentro con il doppio cambio) continuano a colpire portando gli USA sul +7 (12-19). Sylla in pallonetto ed Egonu, prima contendendo una palla a rete e poi con un attacco a tutto braccio, riportano l’Italia a -4. Ultimo sforzo vanificato da una nuova sfuriata offensiva di Thompson e Skinner che consente alle americane di chiudere il set 19-25.

La partita torna bella e combattuta nel terzo parziale: Danesi al centro colpisce con sicurezza mentre Egonu non concede scampo in attacco ed al servizio mentre dall’altra parte sono di Carlini e Ogbogu le giocate che tengono in scia gli USA (8-6). Le azzurre nuovamente in controllo del ritmo, crescono a muro (bene Danesi sulla pipe di Robinson-Cook) e in fase di contrattacco trovando poi con Egonu lo scatto per portarsi 15-8. Con De Gennaro a sigillare la difesa e Sylla efficace in attacco le azzurre prendono definitivamente il largo (21-14) grazie anche all’apporto di Antropova (attacco e muro vincente) e Cambi subentrate a Orro-Egonu.

È la fuga giusta, con Antropova e Sylla in grande spolvero per il 25-15 con cui si chiude il terzo set. Nel quarto game, nonostante la partenza lanciata di una produttiva Drews (0-3), l’Italia non mostra il fianco ma piuttosto reagisce. Danesi al centro fa il vuoto in attacco e a muro mentre Egonu, Sylla e Degradi mettono il resto lanciando le azzurre sul 14-10. Il timeout di Kiraly non sortisce l’effetto sperato mentre Egonu e Sylla continuano a colpire con continuità. Il massimo sforzo di Drews e compagne produce un -3 (20-17) che porta Velasco a chiamare timeout. Sospensione che consente alle azzurre di spiccare l’ultimo decisivo balzo verso un nuovo successo con il risolutivo 25-21.

Le parole di Julio Velasco –

« Che eravamo forti lo sapevamo anche prima ma questa sfida era una partita per imparare a giocare contro squadre contro cui è difficile giocare. Gli Stati Uniti difendono, ricostruiscono ed hanno tante varianti, sono una squadra difficile da mettere sotto e per batterla bisogna stare sul pezzo e farla sudare. Ero convinto che al di là dell’importanza del match a livello di classifica, ero certo che sarebbe stata una partita molto allenante e devo dire che le ragazze hanno risposto molto bene. Anche quando abbiamo perso il set poi siamo rientrati in campo ed abbiamo reagito a differenza di quanto accaduto, ad esempio contro il Brasile. Sono molto contento di come i cambi hanno giocato, perché questo ci da sicurezza quando magari le cose non vanno. Domani con la Serbia daremo spazio a chi ha giocato meno, perché è giusto tenere tutte in palla e motivate ».

Le parole di Sara Fahr –

« Si era importante per noi approcciare bene a questa partita – ha dichiarato la centrale azzurra, Sara Fahr - perché era una sfida molto probante in vista delle finali. Abbiamo giocato bene e nonostante il loro continuo variare formazioni ci siamo comportate bene rispondendo ad ogni loro novità. Credo che possiamo ritenerci soddisfatte e pronte a dare sempre di più. Nel secondo set le avversarie sono state brave a metterci in difficoltà mettendo in campo un’ottima pallavolo a cui però abbiamo risposto rimettendoci a posto, curando i dettagli e chiudendo il match con efficacia e sicurezza. Domani con la Serbia non sarà semplice ma dovremo approcciare al meglio volendo ottenere il miglior piazzamento possibile in vista delle Finals ».

Le parole di Alessia Orro –

« Abbiamo giocato una bella partita credo che si sia assitito ad una bella pallavolo. Per noi era importante perché affrontavamo un avversario molto forte che ci prepara a quello che affronteremo tra una settimana circa a Bangkok nelle finali. Sono molto felice perché abbiamo assistito ad una partita esaltante, abbiamo messo a segno una vittoria bella e pesante giocando bene muro-difesa e reagito ai loro tanti cambi di formazione. Chiaramente dobbiamo e possiamo ancora migliorare tanto, lavoriamo sodo per arrivare a livelli altissimi perché ci attendono le Finals e poi i Giochi Olimpici. Speriamo di continuare così per compiere un nuovo step di crescita ».

Il tabellino-

ITALIA-USA 3-1(25-17; 19-25; 25-15; 25-21)

ITALIA: Degradi 10, Fahr 12, Orro 3, Sylla 13, Danesi 12, Egonu 22, De Gennaro (L), Cambi, Antropova 4, Giovannini 1, Lubian. N.E.: Bosetti (L), Spirito, Bonifacio. All. Velasco.

USA: Carlini 3, Robinson-Cook 7, Ogbogu 7, Thompson 12, Larson 6, Retke 4, Wong-Orantes (L), Hanckock, Skinner 6, Drews 13, Washington 7. N.E.: Hentz, Hall, Plummer. All. Kiraly

ARBITRI: Fernandez Fuentes David (ESP) e Muranaka Shin (JPN)

Durata set: 22’, 23’, 23’, 25’ Tot: Tot: 93'

Italia: a 6, bs 3, m 10, et 15.

Usa: a 3, bs 4, m 7, et 13.



Calendario completo week 3



Pool 5 (Hong Kong, Cina) 11-16 giugno



martedì 11 giugno

Germania - Repubblica Dominicana 1-3 (24-26; 25-21; 21-25; 21-25)

Bulgaria – Cina 0-3 (15-25; 12-25; 17-25)



mercoledì 12 giugno

ore 11.00 Turchia - Thailandia 3-0 (25-17; 25-17; 25-17)

ore 14.30 Brasile – Polonia 3-1 (22-25; 25-17; 25-17; 25-16)



giovedì 13 giugno

ore 07.30 Bulgaria-Thailandia 2-3 (23-25; 25-22; 18-25; 25-22; 10-15)

ore 11.00 Germania – Brasile 1-3 (20-25; 22-25; 25-21; 24-26)

ore 14.30 Repubblica Dominicana – Turchia 1-3 (25-17; 15-25; 17-25; 18-25)



venerdì 14 giugno

ore 07.30 Bulgaria – Brasile 0-3 (11-25; 11-25; 23-25)

ore 11.00 Repubblica Dominicana – Polonia 0-3 (31-33; 20-25; 16-25)

ore 14.30 Cina – Germania 3-0 (25-19; 25-17; 25-18)



sabato 15 giugno

ore 07.30 Repubblica Dominicana – Bulgaria 2-3 (26-24; 23-25; 22-25; 26-24; 13-15)

ore 11.00 Polonia – Thailandia (in corso)

ore 14.30 Cina - Turchia



domenica 16 giugno:

ore 07.30 Germania – Thailandia

ore 11.00 Turchia – Brasile

ore 14.30 Cina - Polonia

Pool 6 (Fukuoka, Giappone) 11-16 giugno



martedì 11 giugno

USA – Francia 3-0 (25-15; 26-24; 25-20)



Italia – Canada 3-0 (25-16; 25-15; 25-14)



mercoledì 12 giugno

ore 08.30 Olanda – Serbia 3-1 (25-20; 25-21; 18-25; 25-12)

ore 12.20 Corea del Sud – Giappone 0-3 (16-25; 16-25; 23-25)



giovedì 13 giugno

ore 05.00 Olanda – USA 0-3 (21-25; 20-25; 22-25)

ore 08.30 Francia - Corea del Sud 2-3 (23-25; 25-21; 25-17; 22-25; 13-15)

ore 12.20 Giappone – Canada 2-3 (25-23; 25-22; 20-25; 21-25; 14-16)



venerdì 14 giugno

ore 05.00 Serbia – Francia 1-3 (22-25; 25-22; 23-25; 21-25)

ore 08.30 Canada – Olanda 0-3 (24-26; 16-25; 23-25)

ore 12.30 Italia - Corea del Sud 3-0 (25-16; 25-11; 25-12)



sabato 15 giugno

ore 05.00 Canada – Francia 3-0 (25-14; 25-18; 31-29)

ore 08.30 Italia – USA 3-1 (25-17; 19-25; 25-15; 25-21)

ore 12.20 Giappone - Serbia



domenica 16 giugno

ore 04.30 Olanda - Corea del Sud

ore 08.00 Serbia – Italia

ore 11.45 Giappone – USA

LA CLASSIFICA GENERALE DI VNL-

Brasile 10 vittorie (28 p), Italia 9 vittorie (28 p), Polonia 8 vittorie (24 p), Turchia 8 vittorie (24 p), Giappone 7 vittorie (21 p), Cina 7 vittorie (21 p), Canada 7 vittorie 20 p), USA 6 vittorie (19 p), Olanda 6 vittorie (18 p), Rep. Dominicana 4 vittorie (12 p), Serbia 3 vittorie (9 p), Thailandia 3 vittorie (7 p), Francia 2 vittoria (8 p), Germania 2 vittorie (6 p), Corea del Sud 2 vittorie (6 p), Bulgaria 2 vittoria (5 p).



Il Ranking Mondiale Femminile (prime 10 posizioni)-

1 Turchia (392,17 p)*, 2. Brasile (389,13 p)*, 3. Italia (370,32 p)*, 4. Polonia (366,17 p)*, 5. USA (349,11 p)*, 7. Cina (331,61 p)*, 6. Giappone (322,94 p), 8. Serbia (314,63 p)*, 9. Olanda (302,87 p), 10. Canada (284,76 p).



*team già qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi ’24. 1 posto garantito alla nazionale asiatica con miglior posizione in ranking. 1 posto garantito alla nazionale africana con miglior posizione in ranking.