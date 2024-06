Starting Six: l'Italia a Lubiana con i giovani

ROMA- Starting Six al maschile ci presenta l’imminente 3a week di VNL di Lubiana in Slovenia, che precederà le Finals in programma dal 27 al 30 giugno a Lodz in Polonia. De Giorgi per questo appuntamento ha deciso di lasciare riposare i titolari, quelli che in due week giocate al massimo hanno portato la nostra nazionale alla qualificazione Olimpica e alle finali di Volleyball Nations League. Per le ultime quattro partite di questa fase il CT ha scelto quei giocatori che hanno avuto meno spazio i quali avranno l’occasione di dimostrare di meritare la convocazione per le Olimpiadi. Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia le ultime avversarie degli azzurri nelle sfide che serviranno per determinare la posizione nella classifica finale di VNL, e quindi l’accoppiamento nei quarti di finale, e per stabilire le teste di serie per il sorteggio delle Pool di Parigi 2024.