Starting Six: le azzurre volano in semifinale di VNL

ROMA- Pasquale Di Santillo, nella puntata di Starting Six dedicata alle donne, non può che iniziare il suo excursus ripercorrendo la splendida vittoria delle azzurre nei quarti di finale delle Finals di VNL a Bangkok contro gli Stati Uniti, secondo successo in pochi giorni sulla formazione di Kiraly, dopo quella di Fukuoka nell’ultima week prima dell’atto conclusivo, che ribadisce l’ottimo momento di tutto il gruppo allenato da Julio Velasco. Un successo che vale la semifinale della competizione, un traguardo davvero importante che schiude le porte alla conquista di un grande risultato. Una vittoria netta quella maturata contro le campionesse Olimpiche in carica, in virtù di una prestazione collettiva impeccabile, impreziosita dalla super Paola Egonu, ancora una volta top scorer con 20 palloni vincenti ed il 53% in attacco. Eccellente anche prestazione di Alessia Orro in regia e del reparto della ricezione. Il nostro muro ha funzionato in maniera eccellente, sporcando tanti palloni avversari e creando le premesse per contrattacchi sempre efficaci. Decisiva in difesa Giovannini che, pur non avendo marcato punti in attacco, ha difeso cinque palloni davvero insidiosi.