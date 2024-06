Olimpiade: mercoledì il sorteggio, Italia in seconda fascia

Saranno la Francia padrona di casa insieme ad Argentina, Brasile, Canada, Egitto, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Serbia, Slovenia, USA a prender parte alla rasssegna a cinque cerchi in programma a Parigi dal 27 luglio all’11 agosto.

Gli azzurri di Fefè De Giorgi concludono quindi la corsa alla qualificazione in quarta posizione nel ranking mondiale con 352,33 punti.

Le dodici nazionali qualificate saranno inserite nei tre gironi (Pool A, B e C), in base alla loro posizione nel World Ranking.

Il sorteggio per la composizione dei gironi si svolgerà a Lodz (Polonia) mercoledì 26 giugno alle ore 18.00 durante le Finali della Volleyball Nations League.

La Francia, settima nel ranking ma paese ospitante, quindi testa di serie numero 1, verrà assegnata alla Pool A, mentre la Polonia, prima classificata del ranking mondiale, e Giappone, seconda, verranno inserite rispettivamente nelle Pool B e C, in qualità di teste di serie numero 2 e 3.

Le restanti nove nazionali saranno così suddivise, sempre in base alla loro posizione nel WR, in tre fasce da tre squadre ciascuna: Slovenia,Italia e Stati Uniti (3°-4°-5°), Brasile, Argentina e Canada (6°-8°-9°), Serbia, Germania ed Egitto (10°-11°-19°) e per ogni fascia verrà effettuato un sorteggio che decreterà il girone di appartenenza.



Fasce sorteggi gironi Parigi 2024-



Fascia 1: Francia (Pool A), Polonia (Pool B), Giappone (Pool C)



Fascia 2: Slovenia, Italia, Stati Uniti.



Fascia 3: Brasile, Argentina, Canada.



Fascia 4: Serbia, Germania, Egitto.



Le prime 20 posizioni del ranking mondiale al termine della fase preliminare di VNL



1. Polonia (424.50), 2. Giappone (354.75), 3. Slovenia (354.46), 4. Italia (352.33), 5. USA (325.89), 6. Brasile (318.52), 7. Francia (317.34), 8. Argentina (298.34), 9. Canada (279.67), 10. Serbia (259.97), 11. Germania (250.28), 12. Cuba (249.34), 13. Paesi Bassi (204.81), 14. Ucraina (200.61), 15. Iran (185.07), 16. Belgio (180.15), 17. Turchia (179.58), 18. Repubblica Ceca (165.11), 19. Egitto (164.05), 20. Bulgaria (161.06).