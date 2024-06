Nazionale Maschile: domani in campo contro la Francia

LODZ (POLONIA)- Giornata di vigilia per gli azzurri di Fefè De Giorgi che domani alle 17.00 all’Atlas Arena di Lodz, affronteranno la Francia di Andrea Giani, incontrata 150 volte fino ad oggi e battuta 79. L’ultimo precedente risale alla week 2 di VNL in Canada quando i francesi ebbero la meglio al tie break il 5 giugno ad Ottawa, in Canada.

A presentare la sfida con i transalpini, è il Capitano azzurro Riccardo Sbertoli, domani alla presenza numero 149 in azzurro, non senza commentare l’esito del sorteggio dei gironi di Parigi 2024, con l’Italia inserita nella Pool B insieme a Polonia, Brasile ed Egitto. La gara valida per i Quarti di Finale tra Italia e Francia sarà trasmessa domani, venerdì 28 giugno alle ore 17.00 sulle piattaforme DAZN e VBTV.

Le parole di Riccardo Sbertoli-

« Quest'Italia arriva bene ai Quarti, con voglia di mettersi in gioco e provare ad arrivare in semifinale sicuramente. Con la Francia sarà una partita dura, contro una squadra esperta che gioca da tanto tempo insieme. Noi dovremo mettere in campo la nostra spregiudicatezza e la nostra aggressività per cercare di portare via la partita.

Fino ad ora è stata una VNL piacevole, intensa, io in particolare sono stato via di fila per quasi due mesi, quindi sicuramente intensa, però un bel modo per mettersi alla prova e per arrivare nelle migliori condizioni a quello che ci sarà dopo. La Francia è una squadra ordinata, organizzata, che nella ricezione e nella difesa ha due dei fondamentali migliori sicuramente e poi soprattutto sono una squadra esperta che sbaglia poco e che ti fa rigiocare la palla, quindi dovremo essere bravi perchè per una squadra come noi, una squadra che sbaglia poco è da affrontare nel modo giusto.

In Slovenia ho trovato sicuramente dei ragazzi con tanta voglia di mettersi in gioco, dopo un lungo periodo di allenamento a Cavalese e mi ha fatto molto piacere perchè arrivando io magari con un pò più di stanchezza, anche dalle prime due tappe, la loro energia mi ha sicuramente aiutato. Guardando a Parigi, e al girone che ci aspetta, sicuramente affronteremo subito squadre molto accreditate. Andiamo lì con la voglia di arrivare in fondo e più lontano possibile, quindi voglio dire, prima o dopo le squadre si devono incontrare. Non ci sono tante squadre alle Olimpiadi, quindi quelle che ci sono sono tutte forti da rispettare, perché tutte giocano con quel 10% in più che magari nelle altre competizioni non mettono sempre in campo» .



I 14 dell’Italia di Fefè De Giorgi-

2. Porro (P), 3. Recine (C), 8. Sbertoli (P), 11. Sanguinetti (C), 12. Bottolo (S), 18. Gironi (S), 20. Rinaldi (S), 21. Gardini (S), 22. Gaggini (L), 23. Bovolenta (O), 27. Caneschi (C), 28. Laurenzano (L), 30. Mosca (C), 31. Porro (S). All. Ferdinando De Giorgi.



I 15 della Francia di Andrea Giani-



Grebennikov (L), 4. Patry (O), 6. Toniutti (P), 7. Tillie (S), 9. Ngapeth (S), 11. Brizard (P), 14. Le Goff (C), 17. Clevenot (S), 19. Louati (S), 20. Diez (L), 21. Faure (O), 23. Carle (S), 25. Jouffroy (C), 31. Seddik (C). Riserve: 16. Bultor (C). All. Andrea Giani.



IL PROGRAMMA DELLE FINALI DI LODZ-



Quarti di Finale



27.06 ore 17.00 Giappone – Canada



27.06 ore 20.00 Polonia – Brasile



28.06 ore 17.00 Italia – Francia



28.06 ore 20.00 Slovenia – Argentina



Semifinali



29.06 ore 17.00



29.06 ore 20.00



Finale 3/4



30.06 ore 17.00



Finale 1/2



30.06 ore 20.00