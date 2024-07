Europei Under 18: l'Italia concede il bis con l'Olanda

Buono l’inizio di partita per le azzurrine; primo set che ha visto Bonafede e compagne ottenere un buon vantaggio passando dall’8-3 all’11-3; il pressing azzurro non si è fermato e l’Italia si è portata sul 17-11, momento in cui le atlete di coach Fanni hanno subito il ritorno delle rivali. Le olandesi hanno infatti ricucito lo strappo portandosi a -1 sul 21-20. Brava l’Italia a ricomporsi e a centrare il 25-21 di fine set.

Seconda frazione di gioco a chiaro stampo azzurro. L’Italia a inizio set è subito scappata via sul 8-4 e 16-10 e a differenza della prima frazione di gioco quando le azzurrine hanno subito il ritorno avversario, questa volta il copione è cambiato; forti del vantaggio acquisito la formazione azzurra è state brava a tenere a distanza l’Olanda (20-10, 22-11), riuscendo sul finale a chiudere il set sul 25-14, portandosi dunque sul 2-0 complessivo. Terza frazione di gioco che ha preso il via sotto i colpi delle olandesi. Come preventivabile le atlete di coach Munter, sotto 2-0, sono riscese in campo determinate e con le idee chiare, trovando il +5 di metà set sul 9-14. Sempre in vantaggio e complice qualche passaggio a vuoto azzurro, il team orange ha tenuto il a distanza le azzurrine passando dal 17-21 al 19-25 di fine parziale. Italia-Olanda 2-1.

Quarto set molto equilibrato; inizio set che le azzurre hanno prima dominato trovando il 5-0 e 7-3, per poi essere raggiunte dall’Olanda sul 11-11. La battaglia sotto rete è poi continuata fino sul 16-16, momenti in cui l’Italia è riuscita a trovare il break (19-16) che gli ha permesso, senza poche difficoltà, di chiudere il match 25-22 e di ottenere così la seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale di categoria.

Il tabellino-



ITALIA-OLANDA 3-1 (25-21, 25-14, 19-25, 25-22)

ITALIA: Tosini 13, Sari 8, Peroni 15, Caruso, Quero 16, Fratangelo 3, Bonafede (L). Spaziano, Susio 10, Moroni. N.e. Aimaretti, Cornelli, Zanella, Stagnaro. All. Fanni.

OLANDA: Meijer 9, Evers 9, Van Dijk 2, Van Lier 12, Wiegerinck 1, Geerdes 12, De Maar (L). Raatjies, Radstake 1, Dambrink 3, Van Der Sluis 3, Zijlstra. N.e. Grooters, Schimmel. All. Munter.

Durata set: 30’, 23’ 26’, 30’.

ARBITRI Mitrovic (MNE), Batkai-Kotona (HUN)

Italia: 8 a, 9 bs, 6 mv, 30 et.

Olanda: 4 a, 7 bs, 9 mv, 28 et.

POOL I | CALENDARIO e RISULTATI



1° LUGLIO



Italia-Croazia 3-2 (25-22, 23-25, 26-28, 25-20, 15-10)

Slovenia-Belgio 0-3 (22-25, 23-25, 16-25)

Spagna-Romania 3-0 (31-29, 25-19, 25-14)

Olanda-Serbia 3-2 (17-25, 27-25, 25-16, 15-25, 15-8)

2 LUGLIO

Spagna-Belgio 2-3 (26-24, 20-25, 25-21, 20-25, 12-15)



Italia-Olanda 3-1 (25-21, 25-14, 19-25, 25-22)

Ore 16.30: Romania-Serbia

Ore 19: Croazia-Slovenia

3 LUGLIO

Ore 11, Spagna-Italia

Ore 13.30: Olanda-Croazia

Ore 16.30: Slovenia-Romania

Ore 19: Belgio-Serbia

5 LUGLIO

Ore 11: Serbia-Slovenia

Ore 13.30, Italia-Belgio

Ore 16.30: Romania-Olanda

Ore 19: Croazia-Spagna

6 LUGLIO

Ore 11: Olanda-Belgio

Ore 13.30: Spagna-Slovenia

Ore 16.30: Croazia-Romania

Ore 19, Italia-Serbia

8 LUGLIO

Ore 11: Olanda-Spagna

Ore 13.30: Serbia-Croazia

Ore 16.30: Belgio-Romania

Ore 19, Slovenia-Italia

9 LUGLIO

Ore 11: Belgio-Croazia

Ore 13.30: Serbia-Spagna

Ore 16.30, Romania-Italia

Ore 19: Slovenia-Olanda

12 LUGLIO



SEMIFINALI

1st Pool I-2nd Pool II

1st Pool II-2nd Pool I

13 LUGLIO



FINALI

Ore 15, Finale 3/4° posto

Ore 18, Finale 1/2° posto

*Orario di gioco italiani