Nazionale Maschile: Anzani fermato ancora dai medici

CAVALESE (TRENTO)- Una brutta tegola per la nazionale italiana e per Simone Anzani. Il centrale azzurro, rientrato nel gruppo di De Giorgi in questa stagione dopo lo stop dello scorso anno a causa di problemi cardiaci, è stato nuovamente sospeso dall’attività agonistiaca a seguito agli ultimi accertamenti effettuati, l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, per la necessità di una rivalutazione della situazione clinico funzionale.

Un dispiacere enorme per lui e per tutto lo staff della nazionale perché Anzani non potrà prendere parte ai Giochi Olimpici e verrà sottoposto a ulteriori controlli diagnostici per garantire la partecipazione alla stagione agonistica 2024-2025.

Al suo posto è stato convocato Lorenzo Cortesia.

Le parole di Ferdinando De Giorgi-

« E’ un grandissimo dispiacere per tutti noi, le cose stavano andando bene, stavamo lavorando come desideravamo. Anza è il nostro vicecapitano, lo stimiamo, gli vogliamo bene e lo sentiamo sempre con noi; esattamente come lo scorso anno quando non poté disputare i Campionati Europei. Il rispetto della salute però è primario, viene prima di qualsiasi altra cosa e dobbiamo rispettare i regolamenti attenendoci a quelli vigenti. Ripeto, siamo molto dispiaciuti per lui; naturalmente gli auguriamo una pronta guarigione ».