Europei Under 18: l’Italia ancora a segno

PLOVDIV (BULGARIA)- Seconda giornata e seconda vittoria consecutiva per la Nazionale Under 18 maschile di Monica Cresta ai Campionati Europei di categoria, in corso di svolgimento a Plovdiv e Sofia in Bulgaria. Gli azzurrini questo pomeriggio hanno bissato il successo di ieri contro l'Estonia e si sono imposti con un rotondo 3-0 (25-22, 25-14, 34-32) sulla Spagna. Formazione iberica che ieri aveva vinto la sua gara d’esordio per 3-0 contro la Repubblica Ceca. Vinti agilmente i primi due set, nel terzo e ultimo parziale i ragazzi di Cresta hanno lottato duramente contro i pari età spagnoli. Finale di terzo set equilibratissimo e combattuto, ma l’Italia con grinta e determinazione si è imposta ai vantaggi 34-22 e conquistato la meritata vittoria, che fa il paio con il successo di ieri contro l’Estonia nella gara d’esordio della rassegna continentale. Gli azzurrini occupano momentaneamente la prima posizione del pool II, frutto di vittorie e sei punti.