Nazionale femminile: dal 15 al 19 le azzurre in raduno

MILANO- La nazionale femminile si radunerà lunedì 15 luglio al centro Pavesi di Milano per l’ultimo collegiale prima della partenza per i Giochi Olimpici 2024. Le azzurre di Julio Velasco lavoreranno al centro federale fino a venerdì 19, mentre per martedì 23 luglio è fissata la partenza per Parigi da Milano Linate.

Dopo l’infortunio occorso ad Alice Degradi, per questo periodo di lavoro sono state nuovamente convocate le schiacciatrici Stella Nervini e Loveth Omoruyi. Nei prossimi giorni sarà comunicato il nome della giocatrice che sostituirà Degradi nella lista olimpica.



Questo il gruppo delle 15 atlete a disposizione del ct azzurro: (Palleggiatrici) Carlotta Cambi, Alessia Orro; (Schiacciatrici) Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla, Stella Nervini, Loveth Omoruyi; (Centrali) Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr, Yasmina Akrari; (Opposti) Paola Egonu, Ekaterina Antropova; (Liberi) Monica De Gennaro, Ilaria Spirito.