Nazionale Femminile Under 17: da oggi raduno pre Mondiale

SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)- Prosegue il percorso di avvicinamento ai Campionati del Mondo Under 17 femminili in programma dal 17 al 24 agosto a Lima (Perù). Da oggi 15 luglio e fino a giovedì 25 luglio, la Nazionale Under 17 femminile sarà a Salsomaggiore Terme (PR) per un collegiale di preparazione in vista dell’appuntamento clou della stagione.



LE 18 ATLETE: Sara Arbore (Fusion Team Volley), Stella Caruso (Lunezia Volley), Paola Virginia Di Napoli, Anita Tessariol (Pro Victoria Pall.), Letizia Feriozzi, Vanessa Suarez Hernandez, Sara Mori, Layla Viti (Volleyrò Casal De Pazzi), Alessia Forte (Volley Friends Roma), Julia Gordon (Pall. Senigallia), Sara Grossi (Pol. S. Pietro a Sieve), Alice Guerra (ASD Benedetto Volley), Bianca Legrenzi (Castel D’Azzano Volley), Alessia Manda, Guia Moiran (Imoco Volley), Perla Massaglia (Azzurra Volley Firenze), Giorgia Orso (La Pol. Mussolente), Giulia Savioli (Unione Pall. Valdinievole).