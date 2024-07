Europei Under 18: quinto successo per gli azzurrini

PLOVDIV (BULGARIA)- Altra bella vittoria per l’Italia Under 18 maschile, impegnata nei Campionati Europei di categoria in Bulgaria. Quest’oggi i ragazzi di Monica Cresta hanno superato in poco più di un’ora di gioco la Slovenia con un punteggio di 3-0 (25-21, 25-10, 25-15), portando a casa il quinto successo in altrettanti match disputati.

Grazie alla vittoria odierna, la nazionale tricolore comanda la pool II con 15 punti.