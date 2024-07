Europei Under 18: l’Italia è in finale!

PLOVDIV (BULGARIA)- A distanza di una settimana saranno ancora una volta Italia e Francia a contendersi una finale europea giovanile. Dopo la finalissima nella rassegna continentale Under 22 di Apeldoorn (Olanda), Italia e Francia saranno le protagoniste indiscusse anche nella finale dei Campionati Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sofia (Bulgaria). La nazionale azzurra guidata da Monica Cresta si è infatti da poco imposta 3-1 (25-23, 21-25, 25-18, 25-23) sulla Polonia nella seconda semifinale di giornata, guadagnandosi dunque più che meritatamente il pass per la gara valevole il titolo europeo, in programma domani alle ore 17.30.

Altra gara, altra vittoria, l’ottava consecutiva per la nazionale azzurra in questo Europeo; anche questa sera Benacchio e compagni hanno dimostrato tutto il loro valore contro una forte compagine come quella polacca. Ottima partita dunque per l’Italia; primo set che gli azzurri si sono portati a casa grazie al guizzo sul finale di parziale, finale che è stato però sfortunato per la formazione italiana nel secondo set, portato infine a casa dalla Polonia. Terzo set e quarto set sono stati invece a stampo azzurro, nonostante nella quarta frazione di gioco la Polonia si sia dimostrata ancora una volta una rivale di tutto rispetto costringendo infatti gli azzurri al lavoro extra pur di guadagnarsi questa importante vittoria. Besto scorer del macth lo schiacciatore azzurro Manuel Zlatanov, autore di 20 punti, da segnalare in casa Italia anche le prestazioni di Cremoni e Garello, autori rispettivamente di 17 e 15 punti messi a segno.

L’ultimo ostacolo per gli uomini guidati da Monica Cresta sarà dunque la Francia; formazione vincitrice a punteggio pieno della Pool I, e soprattutto autrice di una netta vittoria per 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) contro la Spagna nell’altra semifinale. La finale per il terzo e quarto posto, in programma invece alle 14.30, vedrà opposte Spagna e Polonia.

Dopo un avvio di gara equilibrato (3-3) è stata la formazione polacca a trovare il primo allungo (4-7), ma gli azzurrini sono stati bravi a ristabilire la parità a quota 8. La battaglia sotto rete è continuata con le due formazioni sempre a contatto fino sul 14-14, momento del match che ha visto la Polonia trovare il secondo sprint (14-17); vantaggio che i polacchi hanno cercato di portare avanti ma l’Italia si è rifatta sotto trovando con carattere il 21-21. Fase di gioco delicata che ha visto la formazione azzurra essere più determinata nel momento chiave del parziale: sul 23-23 l’allungo decisivo lo hanno infatti messo a segno Benacchio e compagni, il muro di Lorenzo Ciampi ha chiuso il set sul 25-23 Italia. Grande equilibrio anche nella seconda frazione di gioco; Italia e Polonia si sono portate dal 5-5 al 11-11. Gli azzurrini sono riusciti a mettere il naso fuori (13-11) e a mantenere la distanza fino sul 20-17, prima di subire la rimonta dei rivali; perse un po' le misure gli atleti di Monica Cresta sono andati in difficoltà e la Polonia ne ha approfittato ritrovando la parità a quota 21. A differenza del finale di set precedente, questa volta è stata la Polonia a trovare il break (21-23) che gli ha permesso di chiudere il set sul 21-25. Italia-Polonia 1-1. Ottima la reazione dell’Italia nel terzo parziale; gli azzurrini hanno fin da subito allungato (7-2), imponendo il proprio gioco e portandosi sul 12-6. Convincente il proseguo del match; bravi Benacchio e soci a non rilassarsi (17-11) e a continuare ad impensierire la difesa avversaria (20-14). Sul finale Gianluca Cremoni ha messo a terra la palla del 25-18. Italia-Polonia 2-1. Quarta frazione di gioco che ha preso il via con la Polonia avanti sul 1-5; è bastata però la scossa dalla panchina (time out) per far rientrare in gioco l’Italia che ha prima trovato la parità sul 5-5, per poi allungare sul 11-8. La Polonia non si è data però per vinta; la nazionale allenata coach Nawrocki si è rimessa in scia degli azzurri fino a fermarli sul 13-13. Ragazzi di Monica Cresta bravi subito a reagire e portarsi a +3 sul 16-13; vantaggio Italia che si è spostato sul 20-17. Finale delicato; la Polonia non ha fatto scappare gli azzurrini fissando il risultato sul 22-22; un attacco di Cremoni e un guizzo sotto rete di Argilagos e gli azzurri sono riusciti a chiudere sul 25-23, staccando cosi il pass per la finalissima europea.

Il tabellino-

ITALIA-POLONIA 3-1 (25-23, 21-25, 25-18, 25-23)

ITALIA: Garello 15, Benacchio 7, Cremoni 17, Zlatanov 20, Ciampi 7, Argilagos 7, Giani (L). Usanza, Crosato, Dalfiume. N.e. Boschini, Ruzza, Porro, Tosti. All. Cresta.

POLONIA: Chrzanovski 6, Dudek 1, Drag 2, Trawka 13, Lenik 9, Kicinski 11, Schadach (L). Szczurowski 6, Korona 1, Pietruszewski 1, Kocik 4, Pobrotyn 4, Falkowski. N.e. Durski. All. Nawrocki.

Durata set: 26’, 24’, 23’, 28’.

Arbitri: Wijnstra (NED), Romero Martinez (ESP).

Italia: 4 a, 13 bs, 13 mv, 29 et.

Polonia: 2 a, 10 bs, 11 mv, 23 et.