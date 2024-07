Sitting Volley: le azzurre in raduno a Milano

ROMA- Prosegue il lavoro per la Nazionale Femminile di sitting volley in vista dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, in programma dal 29 agosto al 7 settembre. Le azzurre di Amauri Ribeiro, inserite nel girone A insieme alla Francia, alla Cina e agli Stati Uniti, faranno il proprio esordio nella North Paris Arena venerdì 30 agosto alle ore 20, affrontando le padrone di casa transalpine.