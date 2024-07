Starting Six: l'Italia soffre ma vince

ROMA -Starting Six al femminile di oggi accende i riflettori, e non potrebbe essere altrimenti, sulla nazionale di Julio Velasco.

In Prima Fila Eleonora D’Alessandro e Pasquale Di Santillo analizzano il successo delle azzurre nella gara d’esordio contro la Repubblica Domenicana. Un’Italia non brillantissima ha concesso un set alle caraibiche ed ha fatto registrare diversi passaggi a vuoto. Alla fine il risultato è arrivato ma è chiaro che in vista delle sfide con Olanda e Turchia il livello dovrà crescere.

Beach Passion ci porta alla "Tower Eiffel Stadium" dove l’esordio della nostra coppia femminile, Valentina Gottardi e Marta Menegatti non è stato dei più positivi, sconfitte al tie break dalle spagnole Liliana/Paula al termine di un incontro dall’andamento stranissimo con le nostre ragazze di dominare il secondo set, vinto 21-9 ma di cedere per due volte ai vantaggi nei confronti delle iberiche.

Chiacchierate Olimpiche ospita in questo numero una delle icone della nostra pallavolo: Eleonora Lo Bianco, per anni regista della nazionale, che vanta ben 548 presenze in azzurro e cinque Olimpiadi, da Sidney a Rio, disputate con il rammarico di non essere mai arrivata a lottare per le medaglie fermando sempre la corsa nei quarti di finale. La popolare Leo, con Pasquale Di Santillo e Consuelo Mangifesta ripercorre la sua straordinaria carriera e racconta la sua storia pallavolistica, senza dimenticare ovviamente di fare l’In bocca al lupo alla nazionale guidata da Julio Velasco.