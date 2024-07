Starting Six, l'Italia è già nei quarti di finale

ROMA-Starting Six dedicato all’universo maschile in questa puntata ci porta a Parigi per commentare lo strepitoso esordio della nazionale di Ferdinando De Giorgi che nelle prime due partite ha prima travolto un avversario di rango come il Brasile e poi si è ripetuta contro l’Egitto, mettendo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale. La sfida di sabato contro la Polonia deciderà per il primo posto nella Pool B, ma gli azzurri sono pronti alla super sfida con i Campioni d’Europa.