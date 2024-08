Europeo U 20 F: l'Italia fa poker contro l'Ucraina

Successo non semplice arrivato al termine di una partita resa scorbutica dalla stessa Ucraina, rivelatasi una formazione molto ostica da affrontare e mai decisa a mollare. L’Italia ha infatti subito diversi recuperi delle rivali, soprattutto nel primo e nel terzo set, ma le atlete di coach Gagliardi sono state brave a imporsi nei momenti decisivi dei parziali, vincendo di fatto il match senza concedere alcun set. Top scorer del match la centrale azzurra Linda Manfredini, autrice di 16 punti (6 muri e 6 ace). L’Italia tornerà in campo domani alle ore 16 contro le padrone di casa dell’Irlanda, formazione fanalino di coda del raggruppamento.

Avvio di partita equilibrato, la fase di studio tre le formazioni prosegue punto a punto (3-3, 8-8); l’Italia ha poi trovato l’allungo sull’11-14, ma le ucraine non si sono disunite ritornando prontamente a contatto (15-14). Ancora una volta sono state le azzurrine a tentare la fuga (19-15), ma la formazione ucraina è riuscita a tornare sotto (20-18). Brava e concentrate sul finale le atlete di coach Gagliardi; un attacco di Nicole Piomboni ha chiuso il set sul 25-21 Italia. Italia-Ucraina 1-0. A inizio seconda frazione di gioco, dopo esser stata sotto 0-2, l’Italia è stata brava a reagire e a capovolgere subito l’andamento del parziale passando a +4 sul 8-4. L’Ucraina non è rimasta a guardare e con merito è riuscita a ristabilire la parità a quota 9. Il cambio di passo per l’Italia è arrivato a meta set; sul 13 pari Linda Manfredini e compagne sono scappate via aumentando sempre più il vantaggio (19-14, 22-14); sul finale un attacco vincente di Merit Adigwe e un attacco out ucraino hanno fissato il punteggio sul 25-16 Italia. Italia-Ucraina 2-0. Vivace il terzo set; a inizio parziale l’Italia è scappata subito via scavando un importante solco (8-0) e per l’Ucraina è calato il buio. Vantaggio che le azzurre hanno amministrato nel migliore dei modi (18-9); ancora una volta però l’Ucraina non si è data per vinta; qualche passaggio a vuoto azzurro e la formazione ucraina è riuscita a risalire la china fissando il risultato sul 19-19. Fase del match decisiva. Le azzurre hanno trovato il 23-20; un servizio a rete ucraino ha regalato all’Italia il primo match point (24-22); ace di Linda Manfredini per il 25-22 Italia. Italia-Ucraina 3-0.

TABELLINO-



ITALIA-UCRAINA 3-0 (25-21, 25-16, 25-22)

ITALIA: Bosso 7, Manfredini 16, Sassolini 1, Piomboni 7, Monaco 1, Adigwe 13, Bardaro (L). Gambini, Esposito, Moroni 1, Magnabosco. N.e. Nodye, Atamah, Micheletti. All. Gagliardi.

UCRAINA: Tverda 3, Pavlyk 14, Starostenko 2, Zharkova 10, Hrytsyk 1, Herasymohuk, Drapak (L). Prokopova, Nakoskina, Kryva 4, Zhylinska 1, Rybolovieva, Siriatska. N.e. Geiko.

Durata set: 27’, 24’, 27’.

ARBITRI: Ivkovic (HRV), Elezaj (KOS).

Italia: 6 a, 8 bs, 8 mv, 21 et.

Ucraina: 4 a, 8 bs, 8 mv, 29 et.

CALENDARIO e RISULTATI-



POOL II (Dublino, Irlanda)



5/08

Serbia-Ucraina 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 28-26)



Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Irlanda-Portogallo 0-3 (12-25, 8-25, 11-25)

Polonia-Finlandia 3-1 (25-11, 25-19, 17-25, 25-20)

6/08



Italia-Portogallo 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Serbia-Polonia 0-3 (22-25, 24-26, 14-25)

Repubblica Ceca-Finlandia 3-1 (25-20, 17-25, 25-18, 25-11)

Ucraina-Irlanda 3-0 (25-11, 25-12, 25-8)

7/08

Portogallo-Finlandia 0-3 (24-26, 16-25, 19-25)

Irlanda-Repubblica Ceca 0-3 (11-25, 10-25, 11-25)

Polonia-Ucraina 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-16)



Italia-Serbia 3-1 (20-25, 25-19, 25-17, 25-18)

9/08

Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (19-25, 21-25, 18-25)

Finlandia-Irlanda 3-0 (25-9, 25-14, 25-7)

Serbia-Portogallo 3-2 (21-25, 23-25, 25-20, 25-17, 15-13)

Ucraina-Italia 0-3 (21-25, 16-25, 22-25)

10/08

Ore 13.30: Serbia-Finlandia

Ore 16: Italia-Irlanda

Ore 18.30: Polonia-Portogallo

Ore 21: Ucraina-Repubblica Ceca

12/08

Ore 13.30: Finlandia-Ucraina

Ore 16: Portogallo-Repubblica Ceca

Ore 18.30: Irlanda-Serbia

Ore 21: Polonia-Italia

13/08

Ore 13.30: Portogallo-Ucraina

Ore 16: Repubblica Ceca-Serbia

Ore 18.30: Finlandia-Italia

Ore 21: Irlanda-Polonia

Semifinali 1°-4° posto (Sofia)

16/8 1st Pool I-2st Pool II

16/8 1st Pool II-2st Pool I

Finali (Sofia)

17/8 ore 14.30: 3°-4° posto

17/8 ore 17.30: 1°-2° posto