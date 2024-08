Europeo Under 20 F: quinto sigillo azzurro contro l'Irlanda

DUBLINO (IRLANDA)- Le azzurre suonano la quinta sinfonia. Un dominio, dal primo al terzo set: così la Nazionale Under 20 femminile di Gaetano Gagliardi porta a casa la quinta vittoria in altrettante gare disputate nei Campionati Europei di categoria a Dublino (sede della Pool II). L’Italia al Nations Training Centre Sport Ireland Campus si è imposta 3-0 (25-1, 25-2, 25-12) contro le padrone di casa dell’Irlanda.

Le azzurrine questo pomeriggio sono apparse davvero troppo superiori alle avversarie vincendo una gara a senso unico e giocata con grande concentrazione dall’inizio alla fine. La troppa differenza in campo fra le due compagini ha fortemente indirizzato il match in casa azzurra.

Per quanto riguarda le formazioni di partenza Italia schiera un sestetto completamente diverso rispetto alle uscite precedenti con la diagonale Magnabosco- Moroni, Esposito e Ndoye le schiacciatrici, Atamah e Micheletti centrali con Gambini libero.

Irlanda ha risposto con Ni Bhraoin, Phelan, Smolen D., Smolen G., Connolly, Cassidy e Brumnjak. Top scorer del match è stata Erika Esposito con 17 punti, seguita in doppia cifra da Gaia Moroni con 12 punti.

La partita - Primo set nel quale la differenza tre le due squadre è apparsa subito abbastanza evidente con le azzurrine brave a tenere costantemente in mano il pallino del gioco fino all’ace di capitan Esposito (8 i punti per lei nel set) che ha fissato il punteggio sul 25-1 dopo appena quattrodici minuti di gioco.

Secondo parziale ancora senza nessun problema e caratterizzato da una partenza lanciate dell’Italia (5-1), il divario con il passare delle azioni si è fatto sempre più consistente e il set è stato vinto dalle azzurrine senza problemi (25-2).

Terzo e ultimo set con le azzurrine ancora sugli scudi (8-5, 16-6) L’Italia ha continuato ad organizzare il gioco bene variando le trame offensive. Con il passare delle azioni, però, c’è stato un tentativo di rimonta dell’Irlanda che ha provato a rimanere ancora attaccata alla partita. Nel finale le azzurrine hanno continuato a spingere e al secondo match point utile hanno chiuso (25-12) che ha decretato la fine della gara.

La Nazionale Under 20 tornerà in campo lunedì 12 agosto alle ore 21 (italiane) contro la Polonia per la penultima gara della fase a gironi.

Il tabellino-



ITALIA-IRLANDA 3-0 (25-1, 25-2, 25-12)

ITALIA: Magnabosco 8, Esposito 17, Micheletti 8, Moroni 12, Ndoye 9, Atamah 4, Gambini (L). N.e. Bardaro, Piomboni, Bosso, Adigwe, Monaco, Manfredini, Sassolini. All. Gagliardi

IRLANDA: Ni Bhraoin, Connolly, Phelan, Cassidy 3, Smolen D, Smolen G 2, Brumnjak (L). Dowling, Byrne 1, Carey N.e. Mcdonnel, Dobey, Machale, Milchay. All. Bell.



ARBITRI: Souto Jemenez (ESP), Rozej (SVK).



Durata set: 14’, 16’, 18’ Tot: 48

Italia: 15 a, 4 bs, 7 mv, 9 et.

Irlanda: 1 a, 2 bs, 0 mv, 17 et.

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL II (Dublino, Irlanda)



5/08

Serbia-Ucraina 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 28-26)



Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Irlanda-Portogallo 0-3 (12-25, 8-25, 11-25)

Polonia-Finlandia 3-1 (25-11, 25-19, 17-25, 25-20)

6/08



Italia-Portogallo 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Serbia-Polonia 0-3 (22-25, 24-26, 14-25)

Repubblica Ceca-Finlandia 3-1 (25-20, 17-25, 25-18, 25-11)

Ucraina-Irlanda 3-0 (25-11, 25-12, 25-8)

7/08

Portogallo-Finlandia 0-3 (24-26, 16-25, 19-25)

Irlanda-Repubblica Ceca 0-3 (11-25, 10-25, 11-25)

Polonia-Ucraina 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-16)



Italia-Serbia 3-1 (20-25, 25-19, 25-17, 25-18)

9/08

Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (19-25, 21-25, 18-25)

Finlandia-Irlanda 3-0 (25-9, 25-14, 25-7)

Serbia-Portogallo 3-2 (21-25, 23-25, 25-20, 25-17, 15-13)

Ucraina-Italia 0-3 (21-25, 16-25, 22-25)

10/08

Serbia-Finlandia 1-3 (23-25, 25-17, 19-25, 24-26)



Italia-Irlanda 3-0 (25-1, 25-2, 25-12)

Ore 18.30: Polonia-Portogallo

Ore 21: Ucraina-Repubblica Ceca

12/08

Ore 13.30: Finlandia-Ucraina

Ore 16: Portogallo-Repubblica Ceca

Ore 18.30: Irlanda-Serbia

Ore 21: Polonia-Italia

13/08

Ore 13.30: Portogallo-Ucraina

Ore 16: Repubblica Ceca-Serbia

Ore 18.30: Finlandia-Italia

Ore 21: Irlanda-Polonia

Semifinali 1°-4° posto (Sofia)

16/8 1st Pool I-2st Pool II

16/8 1st Pool II-2st Pool I

Finali (Sofia)

17/8 ore 14.30: 3°-4° posto

17/8 ore 17.30: 1°-2° posto

* (orari di gioco italiani)