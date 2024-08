Europei Under 20 Femminili: l'Italia chiude la Pool II a punteggio pieno

DUBLINO (IRLANDA) -Non fa sconti la Nazionale Under 20 femminile che, già certa del passaggio del turno in semifinale (risultato conquistato ieri dopo il successo contro la Polonia ), chiude al primo posto e a punteggio pieno la Pool II superando con un netto 3-1 (25-16, 25-15, 27-29, 25-14) al Nations Training Centre Sport Ireland Campus di Dublino la Finlandia, che chiude il girone al quinto posto salutando di fatto la competizione.

Le azzurrine, questo pomeriggio, sono apparse superiori alle avversarie, vincendo un match quasi senso unico, ad esclusione del terzo set, giocato con grande concentrazione e grinta dall’inizio alla fine. Top scorer della gara Merit Chinenye Adigwe con 18 punti.

Ora la nazionale italiana, guidata in panchina da Gaetano Gagliardi, che domani volerà alla volta di Sofia, in Bulgaria, sede della fase finale dei Campionati Europei Under 20, potrà volgere lo sguardo fiducioso alla final four. In semifinale, se la vedrà venerdì 16 agosto alle ore 17.30 (italiane) con il Belgio, giunto secondo nel girone I giocato in Bulgaria.

Per quanto riguarda le formazioni di partenza Italia schierata con Piomboni, Monaco, Bosso, Sassolini, Manfredini, Adigwe e Bardaro.

Finlandia ha risposto con Subotic, Lehmus, Raty, Kastarinen, Kilpinen, Makikyro e Help.

Primo set cominciato con l’Italia che ha subito preso in mano la situazione comandando il gioco con buoni turni al servizio (8-3). Con il passare delle azioni Esposito e compagne hanno continuato a gestire e il vantaggio si è fatto più consistente (16-9). Nelle fasi conclusive una serie di ottime azioni d’attacco dell’Italia ha fissato il punteggio sul 25-16 grazie alla schiacciata vincente di Linda Manfredini. In evidenza nel primo parziale, tra le altre, Adigwe autrice di 8 punti.

Secondo set proseguito sulla falsa riga del primo con l’Italia costantemente ancora avanti (7-2, 16-4). La nazionale di Gagliardi, ha continuato a spingere forte con i suoi attaccanti. Nel finale l’Italia ha continuato ad amministrate il cospicuo vantaggio finendo per chiudere il proprio favore anche il secondo set sul 25-15. L’Italia ha chiuso questo parziale con il 47% in attacco e il 42% in ricezione. 2-0 Italia.

Il terzo set, invece, è stato molto più equilibrato (9-9), con le azzurrine meno brillanti rispetto ai primi due parziali. Non sono riuscite a scrollarsi di dosso le avversarie finlandesi, che hanno invece innalzato il loro ritmo e migliorato l’efficacia del loro attacco.

Nella fase centrale, però, l’Italia è stata brava a compattarsi e a piazzare il primo mini-allungo, portandosi sul 20-18. Nel finale, estremamente combattuto, la pratica è stata chiusa dalla Finlandia, che, al quarto set point a disposizione, ha messo giù il pallone del 29-27, portando la partita al quarto set.

Nel quarto e ultimo parziale, le azzurrine hanno subito approcciato bene e spinto forte (5-0) e la Finlandia è scivolata indietro. L’Italia nelle fasi successive non si è più fermata (21-10) e ha chiuso i conti sul (25-14) con il punto vincente di Nicole Piomboni, meritando la settima vittoria su altrettante gare disputate del Campionato Europeo Under 20.

Il tabellino-



ITALIA-FINLANDIA 3-1 (25-16, 25-15, 27-29, 25-14)



ITALIA: Sassolini 2, Piomboni 14, Monaco 8, Adigwe 18, Bosso 7, Manfredini 11, Bardaro (L). Esposito 6. Ndoye, Moroni 1, Magnabosco. N.e. Gambini, Atamah, Micheletti, All. Gagliardi

FINLANDIA: Makikyro 1, Raty 4, Lehmus 5, Kastarinen 4, Kilpinen 4, Subotic 2, Help (L). Silka-Aho, Isometsa, Alatalo 4 N.e. Koivuniemi, Pollamen. All. Huhtakangas

Durata set: 22’, 23’, 31’, 24’ Tot: 100'

ARBITRI: Herbots (BEL), Yener (TUR).

Italia: 6 a, 18 bs, 10 mv, 23 et.

Finlandia: 4 a, 10 bs, 7 mv, 35 et.

CALENDARIO e RISULTATI-



POOL II (Dublino, Irlanda)



5/08

Serbia-Ucraina 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 28-26)



Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Irlanda-Portogallo 0-3 (12-25, 8-25, 11-25)

Polonia-Finlandia 3-1 (25-11, 25-19, 17-25, 25-20)

6/08



Italia-Portogallo 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Serbia-Polonia 0-3 (22-25, 24-26, 14-25)

Repubblica Ceca-Finlandia 3-1 (25-20, 17-25, 25-18, 25-11)

Ucraina-Irlanda 3-0 (25-11, 25-12, 25-8)

7/08

Portogallo-Finlandia 0-3 (24-26, 16-25, 19-25)

Irlanda-Repubblica Ceca 0-3 (11-25, 10--25, 11-25)

Polonia-Ucraina 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-16)



Italia-Serbia 3-1 (20-25, 25-19, 25-17, 25-18)

9/08

Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (19-25, 21-25, 18-25)

Finlandia-Irlanda 3-0 (25-9, 25-14, 25-7)

Serbia-Portogallo 3-2 (21-25, 23-25, 25-20, 25-17, 15-13)

Ucraina-Italia 0-3 (21-25, 16-25, 22-25)

10/08

Serbia-Finlandia 1-3 (23-25, 25-17, 19-25, 24-26)



Italia-Irlanda 3-0 (25-1, 25-2, 25-12)

Polonia-Portogallo 3-1 (21-25, 25-20, 25-14, 25-22)

Ucraina-Repubblica Ceca 0-3 (20-25, 21-25, 14-25)

12/08

Finlandia-Ucraina 0-3 (27-29, 16-25, 23-25)

Portogallo-Repubblica Ceca 0-3 (25-27, 12-25, 12-25)

Irlanda-Serbia 0-3 (12-25, 13-25, 12-25)

Polonia-Italia 2-3 (15-25, 25-27, 25-23, 25-23, 9-15)

13/08

Portogallo-Ucraina 1-3 (23-25, 19-25, 25-21, 30-32)

Repubblica Ceca-Serbia 0-3 (25-27, 18-25, 22-25)

Finlandia-Italia 1-3 (16-25, 15-25, 29-27, 14-25)

Ore 21: Irlanda-Polonia

Semifinali 1°-4° posto (Sofia)

16/8 ore 14.30 Turchia-Polonia

16/8 ore 17.30 Italia-Belgio

Finali (Sofia)

17/8 ore 14.30: 3°-4° posto

17/8 ore 17.30: 1°-2° posto

* (orari di gioco italiani)