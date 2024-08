Europei U 20 F: alla vigilia della semifinale parla la capitana Esposito

SOFIA (BULGARIA)- Giornata di riposo dalle gare e di trasferimento per la Nazionale Under 20 femminile , che ha lasciato l’Irlanda e in serata è atterrata nella capitale bulgara, sede della fase finale dei Campionati Europei di categoria. La Nazionale tricolore, guidata da Gaetano Gagliardi, ha ottenuto nella fase a gironi ben sette vittorie in altrettanti incontri disputati contro Repubblica Ceca, Portogallo, Serbia, Ucraina, Irlanda, Polonia e Finlandia, iniziando nel migliore dei modi possibili il cammino verso la fase finale della rassegna continentale.

Gli incontri giocati a Dublino dalle azzurrine hanno messo in mostra una squadra molto combattiva e coesa, che ha esibito una buona pallavolo. L’Italia, grazie all’accesso tra le migliori quattro squadre del torneo continentale, ha conquistato anche il prezioso pass per i Campionati del Mondo Under 21 in programma nel 2025.

La preparazione in vista dell’importante sfida in semifinale in programma venerdì 16 agosto alle ore 17.30 (italiane) contro il Belgio, che varrà un posto in finale di questo Campionato Europeo Under 20, prosegue. Le azzurrine, nella giornata di domani, effettueranno una seduta pesi e poi si alleneranno presso la Levski Sofia Hall.

Le parole della capitana Erika Esposito-

« La fase a gironi che abbiamo appena concluso è stata molto importante perché abbiamo sviluppato al meglio il nostro gioco e migliorato alcune situazioni. Le sette partite giocate a Dublino ci hanno permesso di affrontare avversari diversi e siamo state brave ad ottenere tutte le vittorie. Chiudere la pool da imbattute ci permette di affrontare le prossime sfide con tanta fiducia ».

Esposito poi aggiunge:

« Ogni squadra che abbiamo affrontato aveva un modo di giocare diverso e, quindi, le difficoltà ogni volta sono state differenti. Le formazioni che arrivano all’europeo sono tutte competitive e devi per forza giocare sempre al massimo. Nel corso del torneo abbiamo dimostrato il nostro valore, lasciando poco o niente alle avversarie che abbiamo incontrato. In semifinale contro il Belgio, sicuramente tutto questo bagaglio di esperienza ci servirà perché il livello si alza e le difficoltà non saranno certamente poche ».

Il tempo libero durante una manifestazione così lunga:

« Durante una competizione come questa, il tempo libero è davvero poco. Chiaramente, la maggior parte del tempo viene assorbita da sessioni video, allenamenti e gare. Comunque, per il resto del tempo cerchiamo di riposarci al meglio per recuperare tutte le forze. Poi vediamo dei film o serie TV ».

Le avversarie-



Palleggiatrici: Neufkens, Engels, Maes

Schiacciatrici: Layten, Bertels, Cos, Debout, Radovic

Centrali: Maes, Hauben, Vanhoecke, Wouters

Liberi: Debouck, Peeters

Allenatore: Robin Blondeel

LE CLASSIFICHE DELLA FASE A GIRONI-

POOL I: Turchia 7V (20p.), Belgio 6V (16p.), Bulgaria 4V (12p.), Croazia 4V (11p.), Spagna 4V (10p.), Olanda 2V (7p.), Slovenia 1V (7p.), Svezia 0V (1p.)

POOL II: Italia 7V (20p.), Polonia 6V (19p.), Repubblica Ceca 4V (12p.), Serbia 4V (11p.), Finlandia 3V (9p.), Ucraina 3V (9p.), Portogallo 1V (4p.)

CALENDARIO FASE FINALE-



Semifinali 1°-4° posto (Sofia)

16/8 ore 14.30 Turchia-Polonia

16/8 ore 17.30 Italia-Belgio

Finali (Sofia)

17/8 ore 14.30: 3°-4° posto

17/8 ore 17.30: 1°-2° posto

* (orari di gioco italiani)