Mondiali U.17 Femminili: oggi l'esordio delle azzurre contro il Messico

LIMA (PERU’)- Prenderà ufficialmente il via questa sera alle 20.30 a Lima (Perù) il cammino della nazionale Under 17 femminile di Pasquale D’Aniello ai Campionati del Mondo di categoria . Le azzurrine, giunte in Perù sabato 10 agosto, durante i primi giorni di ritiro sono state impegnate in tre test match con le pari età del Perù e della Repubblica Dominicana, tutte le amichevoli (due contro il Perù) sono state vinte dalla formazione azzurra. Dei test molto utili al tecnico campano per testare le condizioni delle atlete e per far prendere loro la massima familiarità con l’impianto di gioco.

Come noto, l’Italia, inserita nella Pool C, farà il proprio esordio nella rassegna iridata di categoria questa sera alle 20.30 contro il Messico, per poi affrontare in ordine Egitto (18 agosto) e Argentina (19 agosto); gli ottavi di finale si giocheranno martedì 20 agosto. Dopo un giorno di riposo, si disputeranno invece i quarti di finale (22 agosto). Le semifinali sono in programma il 23 agosto, mentre le gare valide per l’assegnazione delle medaglie sabato 24 agosto. La finale per il terzo e quarto posto è in programma alle ore 22.30 italiane e la sfida per la medaglia d’oro inizierà nella notte tra sabato e domenica (ore 2.30 italiane del 25 agosto).

Le parole del tecnico azzurro Pasquale D’Aniello-

« Stiamo bene, la squadra si è preparata benissimo dalla metà del mese di giugno da quando il primo gruppo ha iniziato i tre collegiali che si sono conclusi il 25 di luglio a Salsomaggiore Terme. Abbiamo poi lavorato nell’ultimo periodo con le ragazze che rientravano dall’Europeo Under 18 e ci siamo preparati al meglio. La squadra si presenta complessivamente in buona salute, eccezion fatta per la Bovolenta che purtroppo per un infortunio non sarà presente alla manifestazione ed è un pensiero che vogliamo rivolgerle, giocheremo anche per lei che purtroppo non è presente qui noi. Siamo tutti molto soddisfatti del lavoro svolto fin qui, lavoro che è stato portato avanti non solo dal sottoscritto ma da uno staff di assoluto valore. Ora mi aspetto di vedere in campo il frutto di questo lavoro. Già nelle amichevoli che abbiamo disputato qui in Perù qualcosa di importante si è iniziato a vedere. Cercheremo di capire via via come potremo migliorarci. La Pool? Abbiamo questo girone con due squadre sudamericane come Messico e Argentina insieme all’Egitto. Sappiamo già che saranno dei match dove sicuramente troveremo difficoltà per via di qualche interessante individualità. Abbiamo preparato le partite al meglio puntando proprio su questo aspetto qui. Siamo pronti e abbastanza tranquilli ma sarà il campo come sempre a parlare. L’obiettivo? Siamo l’Italia, siamo una Federazione di primissima fascia a livello mondiale, ovviamente andiamo alle manifestazioni sempre con lo stesso obiettivo, quello di fare il massimo, di fare bella figura e di arrivare più avanti possibile nel torneo. Ovviamente questo è l’obiettivo, poi bisognerà non solo dichiararlo a parole ma anche perseguirlo durante le gare ».

LE AZZURRE UNDER 17 DEL MONDIALE-

Rebecca Aimaretti (Agil Volley); Stella Caruso (Lunezia Volley); Stella Cornelli (Sc. Pall. Anderlini); Virginia Paola Di Napoli (Pro Victoria Pallavolo); Alice Guerra (Benedetto Volley); Vanessa Suarez Hernandez, Sara Mori, Layla Viti (Volleyrò Casal De Pazzi); Alessia Manda, Ludovica Tosini (Imoco Volley); Perla Massaglia (Azzurra Volley Firenze); Miranda Vittoria Zanella (Playasti).

LO STAFF DELLA NAZIONALE UNDER 17-

Pasquale D’Aniello (Allenatore); Oscar Maghella (Secondo Allenatore); Maurizio Garozzo (Assistente Allenatore); Luca Monestier (Medico); Marta Pedroli (Fisioterapista); Giulia Palazzo (Scoutman); Lorenzo Abbiati (Assistente Scoutman); Anna Ensabella (Team Manager).

IL CALENDARIO DELL’ITALIA NELLA FASE A GIRONI*-

17 agosto, ore 20.30: Italia-Messico

18 agosto, ore 20.30: Italia-Egitto

19 agosto, ore 20.30: Italia-Argentina

1a fase (17-19 agosto)

Pool A: Perù, Brasile, Repubblica Dominicana, Canada.

Pool B: Turchia, Thailandia, Cina, Equador.

Pool C: Italia, Argentina, Egitto, Messico.

Pool D: Giappone, Croazia, Porto Rico, Taipei cinese.

Ottavi di finale (20 agosto)

1C vs 4A

2D vs 3B

2Cvs 3A

1D vs 4B

2A vs 3C

1B vs 4D

Quarti di finale (22 agosto)

Semifinali (23 agosto)

Finali (24 agosto)

ore 22.30 3°-4° posto*

ore 2.30 1° -2° posto*

*orari di gioco italiani