Europeo Under 20 F: l'Italia si arrende in finale alla Turchia

SOFIA (BULGARIA)- È terminato con una splendida medaglia d’argento, e un pò di amaro in bocca per l'esito della finale, il cammino nei Campionati Europei della nazionale under 20 femminile, superata quest’oggi dalla Turchia 3-2 (22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11). Un risultato certamente ottimo, arrivato al termine di un lungo percorso di preparazione (cominciato il 21 giugno) e proseguito con un cammino europeo quasi perfetto. L’Italia, infatti, prima della gara odierna, aveva superato nell’ordine Repubblica Ceca, Portogallo, Serbia, Ucraina, Irlanda, Polonia e Finlandia (fase a pool in Irlanda), prima di battere in semifinale il Belgio. Nell’ultimo atto, purtroppo, la nazionale tricolore condotta da Gagliardi, non ce l’ha fatta a superare l’ultimo ostacolo tra sé e la medaglia d’oro continentale. L’Italia, comunque, si conferma ai vertici in questa categoria, dopo il trionfo a Sofia nel 2022 (Euro U19). Nel giro di un mese esatto, le nazionali giovanili femminili hanno raccolto ben tre medaglie. Oltre all’argento ottenuto oggi a Sofia dalla selezione under 20, l’Italia ha vinto l’oro a Lecce ai Campionati Europei Under 22 e il bronzo ottenuto dalla nazionale under 18 ai recenti Campionati Europei a Blaj, in Romania. Una continuità di risultati certamente non casuale, testimoniata dalle medaglie conquistate fin qui, e che dà ulteriore valore al lavoro svolto dagli staff delle nazionali italiane. Sul terzo gradino del podio di Sofia è salito il Belgio che ha superato nella finale per il Bronzo la Polonia 3-2 (3-2 25-23, 21-25, 13-25, 25-15, 15-10) Ad assistere alla finale del Campionato Europeo questa sera a Sofia, anche il vicepresidente federale Adriano Bilato. Presente in tribuna anche il presidente della federazione bulgara, Ljubomir Ganev.

Il tecnico azzurro Nino Gagliardi per questa finale ha confermato la formazione scesa in campo ieri in semifinale, con Sassolini in palleggio, opposto Adigwe, schiacciatrici Piomboni e Bosso, centrali Monaco e Manfredini, libero Bardaro

La Turchia ha risposto con Ozdemir, Yesilirmak, Safronova, Durgun, Kacmaz, Pasa e il libero Gergef.

Avvio di gara positivo per le azzurrine che si sono portate avanti (7-4). Con il passare del gioco l’Italia con i colpi di Adigwe e Bosso ben imboccate da Sassolini si è portata al comando (16-14). L’Italia ha continuato a giocare bene ed ha tenuto la Turchia sempre a debita distanza, e un ottimo primo tempo di Manfredini spinge le azzurre sul (22-20), poi nel finale ci ha pensato Piomboni a mettere a terra il pallone del 25-22 dopo 27 minuti di gioco.

Buona la partenza della nazionale tricolore che si porta subito in vantaggio (4-1). La Turchia, però, anche grazie ad un buon turno al servizio ha compiuto il sorpasso (4-5) e il successivo allungo (6-9). A questo punto coach Gagliardi ha chiamato un time out per dare indicazioni alle azzurre e spezzare il momento positivo delle avversarie. Nelle fasi successive si è innescata una battaglia punto a punto (14-14, 16-16) e l’equilibrio è stato rotto dalla Turchia che ha trovato il break e si è involtata poi verso la conquista del set 16-25. 1-1 tra Italia e Turchia.

Nel terzo set partenza favorevole della Turchia, le azzurre complice qualche errore di troppo hanno perso contatto (2-6). L’Italia da parte sua ha provato non si è demoralizzata e con pazienza ha ricucito in parte lo svantaggio (6-8). Nel momento di completare la rimonta Esposito e compagne hanno accusato un passaggio a vuoto e il Belgio ha conquistato di nuovo un buon margine di vantaggio (10-16). Le azzurrine hanno provato a riaprire (17-20) ma sul finale i tentativi si sono infranti e la Turchia ha chiuso alla seconda palla set a disposizione (19-25).

Il quarto set è iniziato con grande intensità. L’Italia si è portata per prima avanti (7-4), ma la Turchia ha quasi subito recuperato, e complice qualche errore di troppo tra le fila azzurre, ha trovato il pareggio (8-8). Con il passare dell’azione si è vista una nazionale azzurra caparbia che è ritornata prepotentemente avanti (16-13). Una nuova e rinnovata carica agonistica ha permesso all’Italia di distanziare le avversarie nel punteggio (19-14) che si è andata a prendere il quarto set con il servizio vincente di Teresa Bosso (25-17).

Nel tie-break è stata la Turchia a partire meglio anche grazie ad un servizio efficace. Le avversarie si sono trovate avanti (8-3). L’Italia, però, non ha mollato e lottato su ogni palla ricevendo in parte lo svantaggio (8-9). La Turchia però ha tenuto il comando e hanno conquistato il titolo continentale di categoria (11-15).

Le parole del tecnico Gaetano Gagliardi-

« Oggi certamente c’è un po' di amarezza per come si è conclusa questa finale e per quinto set dove siamo arrivate a soli due punti da loro dopo essere partite male. Ma è una medaglia d’Argento vinta perché questo gruppo ha fatto davvero un lavoro incredibile dal 21 di giugno, giorno di inizio di questo percorso che ci ha portato fin qui. L’Italia ha giocato alla pari contro una squadra importate e di assoluto valore e quindi do merito a queste ragazze per tutto quello che hanno fatto nel corso del percorso. La FIPAV ha sempre espresso un livello alto con le sue formazioni giovanili. Noi oggi lo abbiamo confermato con la medaglia vinta a questi campionati europei. Sappiamo benissimo di dover continuare a lavorare tanto anche sul territorio per continuare ad alimentare le nostre nazionali. Con il DT Marco Mencarelli facciamo un grande lavoro tutto l’anno in tal senso. L’obiettivo dell’Italia era quello di entrare tra le prima quattro d’Europa e ottenere il conseguente pass per i prossimi campionati mondiali. Abbiamo portato a casa una bella medaglia d’Argento frutto di un buon lavoro di tutti. Dedico questa medaglia a tutte le persone che ci stanno vicino, alle famiglie di queste splendide ragazze e a noi stessi che lavoriamo ogni giorno per ottenere il massimo del risultato possibile. La dedica più grande va a queste atlete ».

Le parole di Anna Bardaro-

« Oggi abbiamo dato il 100% e quindi sono pienamente soddisfatta. Ora chiaramente sono un po' triste per come si è concluso questo europeo, però abbiamo conquistato l’argento che rappresenta tantissimo per noi. Proveremo a fare ancora meglio il prossimo anno ai Campionati del Mondo. Sono felicissima della crescita che abbiamo avuto, tanti elementi di questa squadra sono nuovi e quindi questo risultato secondo me ha ancora più valore. Quella di oggi è la prima e unica sconfitta da quando abbiamo cominciato la preparazione, quindi possiamo comunque ritenerci soddisfatte. Ognuna di noi ha raggiunto i propri obiettivi sia individuali sia di squadra. Dedico questa medaglia a tutta la squadra, alla mia famiglia che mi ha seguita qui in Bulgaria e al mio club ».

Il tabellino-

ITALIA – TURCHIA 2-3 (25-22, 16-25, 19-25, 25-17, 11-15)

ITALIA: Sassolini 1, Piomboni 5, Monaco 6, Adigwe Merit 21, Bosso 14, Manfredini 13, Bardaro (L), Moroni 1, Micheletti 1, Magnabosco, Esposito 5, Ndoye Adji Astou. N.e. Gambini, Atamah Omonigho. All. Gagliardi



TURCHIA: Safranova 8, Pasa, Yesilirmak 18, Durgun 9, Kacmaz 14, Ozdemir 5, Gergef (L), Kayikci, Mumcular 1, Acibal, Eroguz 11, Kose, Calinska. N.e. Senyapici.

Durata set: 27', 22', 26', 26', 17' Tot: 118’

LE AZZURRINE-

Chinenynwa Adigwe Merit, Anna Bardaro (Imoco Volley), Princess Atamah Omonigho (Wealth Planet Perugia), Maria Teresa Bosso (Futura Volley), Erika Esposito, Astou Ndoye Adji (Volleyro’ Casal De Pazzi), Arianna Gambini, Aurora Micheletti, Carlotta Maia Monaco (Club Italia), Emma Magnabosco (Volley Fratte), Linda Manfredini (Pall. Rosa), Gaia Moroni (Volley Legnano), Nicole Piomboni (Volley Talmassons), Helena Sassolini (Pall. Alberto Picco).

LO STAFF AZZURRO-

Gaetano Gagliardi (primo allenatore), Giancarlo Chirichella (secondo allenatore), Guido Marangi (assistente allenatore), Emanuele Aime (scoutman), Antonio D’Ambrosio (assistente scoutman), Alessio Di Iorio (team manager), Lorenzo Maria Maggioni (medico), Pierfrancesco Gennari (fisioterapista).

I RISULTATI DELLA FASE FINALE-

Semifinali 1°-4° posto (16 agosto)

Turchia-Polonia 3-1 (25-14, 22-25, 25-17, 25-18)



Italia-Belgio 3-1 (18-25, 28-26, 25-17, 25-21)

Finali (17 agosto)

3°-4° posto, Belgio -Polonia 3-2 (25-23, 21-25, 13-25, 25-15, 15-10)

1°-2° posto: Italia-Turchia 2-3 (25-22, 16-25, 19-25, 25-17, 11-15)

I PREMI INDIVIDUALI-

Miglior libero: Barbaro (Italia)

Miglior schiacciatore: Safronova (Turchia)

Miglior schiacciatore: Bosso (Italia)

Miglior centrale: Manfredini (Italia)

Miglior centrale: Wouters (Belgio)

Miglior opposto: Yesilirmak (Turchia)

Miglior palleggiatore: Ozdemir (Turchia)

MVP: Ozdemir (Turchia)