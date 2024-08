Mondiali U 17 M: buona la prima per gli azzurri contro Cuba

SOFIA (BULGARIA)- Vittoria all’esordio per la nazionale Under 17 maschile di Luca Leoni ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Sofia (Bulgaria). Questa sera gli azzurrini si sono infatti imposti 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-12) su Cuba nel primo match della Pool C, iniziando dunque il proprio percorso nella rassegna iridata con un incoraggiante successo. Top scorer del match Manuel Zlatanov con 19 punti.