Mondiali U 17 M: l'Italia concede il bis contro Porto Rico

SOFIA (BULGARIA)- Seconda partita e seconda vittoria per la nazionale Under 17 maschile di Luca Leoni ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Sofia (Bulgaria).

Dopo il successo di ieri all’esordio contro Cuba, gli azzurrini questa sera si sono infatti confermati battendo 3-0 (25-13, 25-17, 25-11) Porto Rico e ottenendo così la seconda vittoria consecutiva in questa rassegna continentale. Top scorer del match sono stati gli azzurrini Zlatanov e Tosti entrambi autori di 13 punti. Archiviata questa seconda gara contro Porto Rico, l’Italia tornerà in campo domani; alle ore 19 è in programma infatti l’ultima uscita della fase a gironi contro l’Argentina.