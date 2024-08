Europei Under 20 M: l'Italia cade all'esordio contro Israele

ARTA (GRECIA)- Ha preso il via con una sconfitta il cammino della nazionale Under 20 maschile di Michele Zanin ai Campionati Europei di categoria; all’ Indoor Sport Hall T9 Kostakioi di Arta (Grecia), l’Italia si è dovuta arrendere 0-3 (18-25, 21-25, 23-25) a Israele nel primo match della Pool II. Come dichiarato dal tecnico veneto in fase di presentazione, Israele si è dimostrato un avversario molto ostico da affrontare, come testimonia la sconfitta al tie-break subita sempre dagli azzurrini contro Israele nel 2nd Round di Qualificazione svoltosi il 6 aprile a Podgorica (Montenegro). Come in quell’occasione, anche quest’oggi per Magliano e compagni la gara è stata molto complicata; non una serata fortunata per gli azzurrini che hanno fatto fatica ad entrare in partita, lasciando campo ai rivali che sono riusciti meritatamente a vincere in tre set questo debutto europeo. Miglior marcatore dell’incontro lo schiacciatore israeliano Shay Liberman con ben 21 punti; per l’Italia best scorer del match l’opposto Tommaso Barotto con 16 punti messi a segno.