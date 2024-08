Europei U 20 M: l'Italia supera la Slovenia in tre set

ARTA (GRECIA)- Vittoria importante per la nazionale Under 20 maschile nel terzo turno della prima fase dei Campionati Europei. All' Indoor Sport Hall T9 Kostakioi di Arta (Grecia) gli azzurri di Michele Zanin si sono infatti imposti 3-0 (25-23, 25-18, 25-19) sulla Slovenia nel terzo turno della Pool II, confermando dunque il netto successo ottenuto ieri contro la Spagna. Una vittoria più che meritata per Magliano e compagni, arrivata al termine di un match che ha visto l’Italia comandare il gioco in tutti e tre i parziali, con solo il finale di primo set che ha visto la Slovenia tentare fino all’ultimo la risalita. Miglior marcatore della gara l’opposto azzurro Tommaso Barotto autore di 20 punti (64% in attacco), in doppia cifra in casa azzurra anche Alessandro Bristot con 10 punti messi a segno. Domani giornata di riposo per il gruppo azzurro che tornerà in campo venerdì 30 (ore 16.30) contro la Bulgaria nella quarta uscita europea.