Starting Six: l'azzurro del volley sempre in cima al mondo

La rubrica Prima Fila accende i riflettori sul trionfo mondiale della nazionale Maschile Under 17 che a Sofia, in Bulgaria, ha completato un percorso netto, fatto solo di vittorie, superando in una splendida ed accesa finale, al tie break, l’Argentina mettendo in mostra alcuni talenti che sono già in rampa di lancio.

Match&Play racconta invece del difficile cammino della nazionale Under 20 che agli europei di Arta in Grecia ha già conosciuto due sconfitte, per mano di Israele e Repubblica Ceca, vedendo complicarsi, in maniera forse irrimediabile, il cammino verso le medaglie.

Prima Fila ci porta a Parigi dove la nazionale di sitting volley Femminile, Campione d’Europa in carica, nel torneo Paralimpico ha vinto all’esordio contro la Francia ma si è dovuta arrendere al cospetto della corazzata Cina. Ora la qualificazione verso le medaglie passerà per la sfida di domani contro le campionesse in carica degli Stati Uniti. Inutile dire che alle ragazze di Amauri Ribeiro occorrerebbe una grandissima impresa per continuare nel sogno sotto i Cinque Cerchi.