Europei U 20 M: l'Italia fuori dalla Final Four

ARTA (GRECIA)- E' arrivata ieri sera, una volta terminato il sesto turno della prima fase dei Campionati Europei Under 20 maschili, l’ufficialità dell’esclusione dell’Italia dalla Final Four. Il gruppo azzurro, dopo la vittoria ottenuta ieri nella penultima uscita contro la Scozia, ha dovuto osservare da spettatore il risultato proveniente dal delicato incontro che ha visto impegnate Bulgaria e Israele, due delle quattro compagini in corsa per l’accesso alle semifinali della rassegna continentale, proprio insieme a Repubblica Ceca e gli azzurri (poi esclusi).