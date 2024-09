Starting Six: Fanizza a caccia di nuovi talenti

ROMA- Il numero di Starting Six analizza lo stato dell’arte delle nazionali giovanili attraverso le parole di Vincenzo Fanizza, coordinatore delle selezioni azzurre, intervistato da Pasquale Di Santillo. Fanizza traccia il bilancio, alla fine molto positivo, del cammino delle squadre italiane nel corso di questa lunga estate. L’accento viene posto sulle metodologie e sulle strategie della Federazione per scovare e far sbocciare i migliori talenti che crescono in tutta la penisola con l’obiettivo di dare in futuro nuova linfa alla nazionale maggiore. L’oro mondiale Under 17, centrato con un gruppo di Under 16, e gli argenti Europei di Under 22 e Under 18 hanno corroborato nel corso della stagione il cammino azzurro e sono il viatico migliore per gli atleti coinvolti. Unica nota stonata il mancato ingresso dell’Under 20 allenata da Michele Zanin nel gruppo delle prime quattro dell’Europeo di categoria. Un insuccesso che per Fanizza andrà analizzato senza fare drammi per ripartire con fiducia per il prossimo futuro. In assoluto il tecnico azzurro auspica un utilizzo sempre maggiore dei giovani nelle squadre di club per fare in modo che arricchiscano la loro esperienza e possano essere più pronti quando verranno chiamati a vestire la maglia delle nazionali. La lunga disamina si conclude con la considerazione da parte di Fanizza che per crescere ancora in Italia bisognerebbe migliorare la situazione dell’impiantistica in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.