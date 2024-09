Decise le sedi dei Mondiali Under 19 e Under 21 2025

La rassegna iridata Under 19 femminile è in programma dal 7 al 20 luglio 2025 in Croazia e Serbia, mentre il Campionato del Mondo Under 19 maschile si svolgerà invece dal 21 luglio al 3 agosto in Uzbekistan. I Campionati del Mondo Under 21 femminili si svolgeranno dal 4 al 17 agosto in Indonesia mentre l'edizione maschile sarà ospitata dal 18 al 31 agosto in Cina.

