Paola Egonu, colpo di scena: può cambiare tutto, ecco i motivi

Tutto è cominciato con un post pubblicato su x.com dal giornalista della tv turca TRT Enes Yalniz: «Esclusivo! Paola Egonu è scontenta al Vero Volley Milano. Non stupiamoci se nei prossimi giorni ci sarà una separazione». Affermazione che si è diffusa in Italia, mentre Paoletta, la più forte giocatrice al mondo , stava guardando, accanto al ds del suo club milanese, Claudio Bonati, le sue compagne rischiare il ko casalingo contro Il Bisonte Firenze, evitato al tie-break. Improvvisamente sui media della Turchia, e in maniera più nascosta su quelli italiani, è iniziata la ricerca di conferme a questa ipotesi . Nelle prime ore sono uscite delle notizie più o meno fondate. Voci che anche mentre scriviamo non hanno conferme ufficiali. Si è parlato subito di separazione e di ipotesi di ritorno di Egonu in Turchia . Le prime destinazioni paventate sono state il Galatasaray (che ha stoppato l’idea subito tramite il suo vicepresidente Cibara) e il Vakifbank la cui maglia l’attaccante veneta ha già vestito, società dove la campionessa olimpica troverebbe la sua compagna in azzurro Bosetti e come tecnico Guidetti , che non ha mai perso l’occasione per fare i giusti apprezzamenti sulle qualità di Paola.

Egonu e le voci di un ritorno in Turchia

Nella giornata di ieri nelle redazioni di pallavolo di mezza Europa e suoi social è emerso che il procuratore della campionessa, Marco Reguzzoni, in compagnia di un altro importantissimo agente, Luca Novi, si sono recati a Istanbul. Sembra che abbiano presentato una proposta di scambio tra Egonu e la canadese Kiera Van Ryk: attaccante prolifica ma niente a che vedere con Paola. Tante voci. Quel che tutti sappiamo è che Paola Egonu, dopo il trionfo olimpico di Parigi, non ha ancora giocato una gara ufficiale (non consideriamo tale l’esibizione nella Courmayeur Cup). La miglior giocatrice dell’Olimpiade, come si è saputo a pochissime ore dalla disputa della SuperCoppa, primo trofeo dell’annata, ha dato forfait per un problema fisico che l’ha costretta a un intervento chirurgico, un trattamento endoscopico alle fosse nasali, che la tiene lontana dal campo da circa un mese in cui ha già saltato, oltre alla SuperCoppa, 6 gare di campionato. E si appresta quasi sicuramente a non partecipare all’impegno della Vero Volley a Perugia e con ogni probabilità anche all’esordio in Champions della sua squadra giovedì 7 contro il Porto.

La Vero Volley Milano decisa a blindare l'azzurra

La Vero Volley non sembra avere nessuna intenzione di lasciarla partire. Alessandra Marzari ha costruito una squadra per vincere tutto, con ben 4 campionesse olimpiche (oltre ad Egonu, Orro, Sylla e Danesi) più l’altra azzurra Pietrini che ben presto dovrebbe riprendere l’attività dopo l’operazione estiva alla spalla. Paola Egonu è sinonimo di vittoria e popolarità. In carriera ha vinto a livello di club 3 Champions con tre squadre diverse (Novara, Imoco e Vakifbank), 2 scudetti tricolori, un Mondiale per club; in azzurro l’oro olimpico, un Europeo e 2 VNL, più 2 medaglie ai Mondiali. Una campionessa a tutto tondo, che logicamente tutti vogliono nella propria squadra.